Αυστηρό μήνυμα ΗΠΑ σε Β. Μακεδονία: Είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στη Συμφωνία των Πρεσπών

Το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «παραμένουν σταθερά προσηλωμένες στη Συμφωνία των Πρεσπών και στην ενσωμάτωση της Βόρειας Μακεδονίας στους ευρωατλαντικούς θεσμούς» εξέπεμψε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στον απόηχο των εκλογών στη χώρα αλλά και των της νέας προέδρου, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα Ντάβκοβα.

Η τοποθέτηση του εκπροσώπου του αμερικανικού υπουργείου έγινε απαντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών στην Ουάσιγκτον για το γεγονός ότι η νέα πρόεδρος παραβίασε τη Συμφωνία των Πρεσπών, αποκαλώντας τη χώρα «Μακεδονία» και όχι «Βόρεια Μακεδονία, όπως είναι το συνταγματικό της όνομα, κατά τη διάρκεια της τελετής για την ορκωμοσία της.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανάφερε ότι «καθώς σχηματίζεται νέα κυβέρνηση και επιλέγεται ένας νέος πρωθυπουργός, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη σημασία της τήρησης των διεθνών συμφωνιών και τα οφέλη της πλήρους ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σημειώνεται ότι η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα Ντάβκοβα, μετά την απαράδεκτη αναφορά της περί «Μακεδονίας», υποστήριξε τη Δευτέρα πως είναι δικαίωμά της να χρησιμοποιεί τον όρο αυτό, αν και το γραφείο της επέμεινε πως η ίδια σέβεται τη συνταγματική ονομασία της χώρας της.

Μάλιστα, η ίδια επιμένει, με νεώτερη ανακοίνωσή της να αυτοπροσδιορίζεται ως «Μακεδόνας πρόεδρος», παρά την «ομοβροντία» αντιδράσεων που έχουν εκφραστεί προς το πρόσωπό της τόσο στο εσωτερικό της χώρας της, όσο και σε επίπεδο ΕΕ.

Έγραψε χαρακτηριστικά η Σιλιάνοφσκα: «Στις δημόσιες εμφανίσεις της, η Μακεδόνας πρόεδρος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα Μακεδονία, ως πράξη ατομικού δικαιώματος αυτοδιάθεσης και αυτοπροσδιορισμού, σεβόμενη τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές».

Στη συνέχεια όμως, στην ανακοίνωση από το γραφείο της αναφέρονται τα εξής:

«Η Πρόεδρος Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα Ντάβκοβα θα τηρήσει τη χρήση της επίσημης συνταγματικής ονομασίας. Το επίσημο κείμενο του όρκου, όπως αυτό ετοιμάστηκε από τις υπηρεσίες της Βουλής, υπογράφηκε με τη συνταγματική ονομασία της χώρας, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

«Στις δημόσιες εμφανίσεις της, η Μακεδόνας πρόεδρος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα Μακεδονία, ως πράξη ατομικού δικαιώματος αυτοδιάθεσης και αυτοπροσδιορισμού, σεβόμενη τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές.

Η Πρόεδρος Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα Ντάβκοβα θα τηρήσει τη χρήση της επίσημης συνταγματικής ονομασίας.

Το επίσημο κείμενο του όρκου, όπως αυτό επιδόθηκε από τις υπηρεσίες της Βουλής, υπογράφηκε με τη συνταγματική ονομασία της χώρας, όπως ορίζει το Σύνταγμα».

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες μόλις μετά το περιστατικό στην ορκωμοσία της, όταν αποκάλεσε τη χώρα της «Μακεδονία», η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα επανέλαβε το ατόπημά της.

Συγκεκριμένα, η Σιλιάνοφσκα απαντώντας σε μια συγχαρητήρια ανάρτηση της πρεσβείας της Σουηδίας στα Σκόπια, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «...η Σουηδία και η ΕΕ θα έχουν πάντα έναν πιστό σύμμαχο στο πρόσωπο της προέδρου της Μακεδονίας ...».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Congratulations to President Gordana Siljanovska-Davkova @gogamkd on being inaugurated as 🇲🇰first female President. The President put a strong emphasis on women’s rights in her speech in parliament today. Sweden provides assistance to 🇲🇰 in order to support🇪🇺accession ….1/2👇 pic.twitter.com/Unm32rr3BS