Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε 15 οντότητες και 14 πλοία για παράνομο εμπόριο ιρανικού πετρελαίου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα την επιβολή νέων κυρώσεων για το πετρέλαιο κατά του Ιράν, λίγες ώρες μετά τον πρώτο γύρο των συνομιλιών στο Ομάν, ο οποίος έγινε σύμφωνα με την Τεχεράνη σε «θετικό κλίμα».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έχει δεσμευτεί να μειώσει τις παράνομες εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών του ιρανικού καθεστώτος στο πλαίσιο της εκστρατείας μέγιστης πίεσης της κυβέρνησής του», ανέφερε σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ.

«Αντί να επενδύει στην ευημερία του ίδιου του λαού του και στις καταρρέουσες υποδομές του, το ιρανικό καθεστώς συνεχίζει να χρηματοδοτεί αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο και να εντείνει την καταστολή του εντός του Ιράν», πρόσθεσε.

Οι νέες αυτές κυρώσεις στοχεύουν 15 οντότητες, δύο φυσικά πρόσωπα και 14 πλοία του σκιώδους στόλου που συνδέονται με το παράνομο εμπόριο πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων πλοίων που φέρουν σημαίες Τουρκίας, Ινδίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών έγινε μετά τη συνάντηση των αντιπροσωπειών του Ιράν και των ΗΠΑ στο Μουσκάτ κατά την οποία συμφώνησαν να «συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους», σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Η Ουάσινγκτον παγώνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες τα φυσικά πρόσωπα και οι οντότητες που υπόκεινται στις κυρώσεις αυτές.

Απαγορεύουν επίσης σε οποιαδήποτε αμερικανική εταιρεία ή πολίτη να συναλλάσσεται μαζί τους, διαφορετικά θα υπόκεινται και οι ίδιοι σε κυρώσεις.