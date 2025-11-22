Στάρμερ: Η προσοχή της Ουκρανίας είναι στραμμένη στην πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ δήλωσε το Σάββατο ότι το επίκεντρο για την Ουκρανία είναι πλέον η συνάντηση στη Γενεύη, όπου εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στις συζητήσεις σχετικά με ένα αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο.

«Νομίζω ότι τώρα η προσοχή είναι έντονα στραμμένη στη Γενεύη αύριο και στο αν μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο το πρωί», είπε στους δημοσιογράφους στη σύνοδο της G20 στη Νότια Αφρική, σύμφωνα με το Reuters.

Πρόσθεσε ότι αναμένει να μιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τις επόμενες ημέρες και ότι θα έχει συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «σε περίπου μία ώρα».