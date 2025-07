Στάρμερ: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους πρέπει να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ειρηνευτικού σχεδίου

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κίρ Σταρμερ, δήλωσε ότι η αναγνώριση της παλαιστινιακής κρατικής οντότητας πρέπει να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για τη διαρκή ασφάλεια των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών.

Αφού η Γαλλία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, ο Σταρμερ δήλωσε ότι συνεργάζεται με τους συμμάχους του για τα μέτρα που απαιτούνται για την ειρήνη στη σύγκρουση στη Γάζα.

«Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους πρέπει να είναι ένα από αυτά τα μέτρα. Είμαι κατηγορηματικός σε αυτό. Ωστόσο, πρέπει να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που τελικά θα οδηγήσει σε μια λύση δύο κρατών και σε διαρκή ασφάλεια για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς», δήλωσε σε ανακοίνωση μετά από συνομιλίες με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε αρνητικός απορρίπτοντας το σχέδιο του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο.

«Αυτό που λέει δεν έχει σημασία», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. «Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Τον συμπαθώ, αλλά αυτή η δήλωση δεν έχει βάρος».

President Trump on Macron's comment that France would recognize a Palestinian state: "What he says doesn't matter. It's not going to change anything ... He's a very good guy. I like him, but that statement doesn't carry any weight." pic.twitter.com/EWpiPWhqdM