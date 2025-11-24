Στάρμερ: Χρειάζεται περισσότερη δουλειά για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία

Χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά για να εδραιωθεί η «δίκαιη και διαρκής ειρήνη» στην Ουκρανία, αλλά πρόοδος έχει γίνει. «Όλοι είναι απολύτως επικεντρωμένοι σε αυτό που χρειαζόμαστε για να βγούμε από αυτή την κατάσταση, και αυτό είναι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, μιλώντας στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Στάρμερ είπε ότι η ομάδα των χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, γνωστή ως συμμαχία των προθύμων, θα συζητήσουν για την πρόοδο που έχει γίνει κατά την διάρκεια τηλεδιάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι τα ζητήματα για την Ουκρανία θα πρέπει να καθοριστούν από την Ουκρανία. «Επομένως, πρόοδος, ναι, περισσότερη δουλειά πρέπει να γίνει», είπε ο Στάρμερ.