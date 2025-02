Στάρμερ: Απέλυσε τον υφυπουργό Υγείας λόγω υβριστικών μηνυμάτων στο WhatsApp

Ο υπουργός Υγείας Άντριου Γκουίν απολύθηκε, αφού μια εφημερίδα αποκάλυψε ότι έστειλε μια σειρά από προσβλητικά και υβριστικά μηνύματα σε μια ομάδα στο WhatsApp, όπως αναφέρει το BBC.

Ταυτόχρονα, ο βουλευτής του Γκόρτον και Ντέντον τέθηκε επίσης σε διαθεσιμότητα από το Εργατικό Κόμμα, αφού η Mail on Sunday ανέφερε τα μηνύματα, τα οποία προσέβαλαν ψηφοφόρους, συναδέλφους και δημοτικούς συμβούλους.

Κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κίρ Στάρμερ ήταν «αποφασισμένος να διατηρήσει τα υψηλά πρότυπα όσων ασκούν δημόσια αξιώματα και δεν θα διστάσει να λάβει μέτρα εναντίον οποιουδήποτε υπουργού που δεν ανταποκρίνεται σε αυτά τα πρότυπα».

Από την πλευρά του, ο Γκουίν δήλωσε με ανάρτησή του στο X ότι λυπάται για κάθε προσβολή που προκάλεσαν τα «κακώς εκτιμηθέντα» σχόλια.

I deeply regret my badly misjudged commments and apologise for any offense I’ve caused. I’ve served the Labour Party all my life and it was a huge honour to be appointed a minister by Keir Starmer. 1/2