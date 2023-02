Στάνο: Εγκλήματα πολέμου οι ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πίτερ Στάνο, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους στην Ουκρανία «συνιστούν εγκλήματα πολέμου» και «είναι απαράδεκτες».

«Οι νυχτερινές αδιάκριτες επιθέσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τη Ρωσία αποτελούν συνεχή συστηματική και κυνική τρομοκρατία κατά της Ουκρανίας και του λαού της», ανέφερε ο Στάνο σε ανάρτηση του στο Twitter. «Αυτές οι πράξεις συνιστούν εγκλήματα πολέμου, είναι απαράδεκτες, πρέπει να σταματήσουν. Όσοι εμπλέκονται σε αυτά τα εγκλήματα θα λογοδοτήσουν», πρόσθεσε.

Ukraine: Overnight indiscriminate missile & drone attacks by 🇷🇺 represent continued systematic & cynical terror against 🇺🇦 & its people.These acts constitute war crimes,are unacceptable, must stop. Those involved in these crimes will be held to account.