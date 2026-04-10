Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, εντείνει τις πιέσεις προς τις ευρωπαϊκές χώρες, ζητώντας να προχωρήσουν άμεσα σε παροχή στρατιωτικής συνδρομής στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε έχει ήδη μεταφέρει ότι ο Τραμπ αναμένει από την Ευρώπη «χειροπιαστές δεσμεύσεις μέσα στις επόμενες ημέρες», που θα αφορούν είτε την αποστολή πολεμικών πλοίων είτε άλλων στρατιωτικών μέσων.

Το μήνυμα που φέρεται να διαβίβασε ο Ρούτε είναι πως οι γενικές πολιτικές τοποθετήσεις, όπως εκείνες που έγιναν τις πρώτες ημέρες του πολέμου, δεν θεωρούνται πλέον επαρκείς. Όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, αρκετοί διπλωμάτες εκτιμούν ότι η στάση του Τραμπ προσεγγίζει τη μορφή τελεσίγραφου.

Από την πλευρά της Γερμανίας, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Πέμπτη από την καγκελαρία ότι η χώρα του είναι διατεθειμένη να συμβάλει στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

Μερτς: Αναντικατάστατο το ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα tagesspiegel και το δίκτυο n-tv, o Γερμανός καγκελάριος διαβεβαίωσε τον Ντόναλντ Τραμπ για μια πιθανή γερμανική συνδρομή, ωστόσο, αυτό θα απαιτούσε εντολή, ιδανικά από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καθώς ένα ένα «βιώσιμο» πλάνο.

Σύμφωνα με τον καγκελάριο απαιτείται επίσης έγκριση από τη γερμανική Βουλή βάσει απόφασης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. «Επομένως, δεν αναμένονται αποφάσεις από εμάς εντός λίγων ημερών», ανέφερε ο Μερτς, σημειώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος γνωρίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στη Γερμανία «και τη σέβεται».

Ο Γερμανός καγκελάριος πάντως επανέλαβε ότι η Γερμανία «δεν επιθυμεί τη διάλυση του ΝΑΤΟ» τονίζοντας ότι «το ΝΑΤΟ είναι εγγυητής της ασφάλειάς μας, ειδικά στην Ευρώπη. Θα πρέπει να επιδείξουμε ψυχραιμία». Όπως είπε «ο πόλεμος του Ιράν έχει γίνει ένα διατλαντικό τεστ αντοχής». Μάλιστα όπως αποκάλυψε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε να συναντηθούν πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. «Αυτή η συμμαχία είναι προς το παρόν αναντικατάστατη», τόνισε.