SpaceX: Προγραμματίζει σήμερα τη νέα δοκιμαστική εκτόξευση του Starship

Η SpaceX του Ίλον Μασκ επαναπρογραμμάτισε την πρώτη εκτόξευση του διαστημοπλοίου Starship της επόμενης γενιάς για την Πέμπτη σε μια πολυαναμενόμενη αλλά σύντομη δοκιμαστική πτήση χωρίς πλήρωμα από την ακτή του Κόλπου του Τέξας.

Οι τελικές προετοιμασίες βρίσκονταν σε εξέλιξη στο χώρο εκτόξευσης Starbase της εταιρείας ανατολικά του Μπράουνσβιλ του Τέξας, για την εκτόξευση τρεις ημέρες μετά τη ματαίωση μιας προηγούμενης προσπάθειας εκτόξευσης κοντά στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης λόγω μιας παγωμένης βαλβίδας συμπίεσης.

Αν δεν υπάρξουν άλλα εμπόδια την Πέμπτη, το πυραυλικό σύστημα, με ύψος μεγαλύτερο από το Άγαλμα της Ελευθερίας (120 μέτρα), επρόκειτο να εκτοξευθεί μεταξύ 9:30 και 10:30 π.μ. (1330 έως 1430 GMT) σε μια προγραμματισμένη 90λεπτη πρώτη πτήση στο διάστημα, λίγο πριν από την τροχιά της Γης.

Η πρώτη απογείωση του νεοσυνδυασμένου Starship και του πυραύλου εκτόξευσης θα αποτελούσε ένα σημαντικό ορόσημο στη φιλοδοξία της SpaceX να στείλει ανθρώπους πίσω στο φεγγάρι και τελικά στον Άρη - παίζοντας καθοριστικό ρόλο στο πρόσφατα εγκαινιασμένο πρόγραμμα ανθρώπινων διαστημικών πτήσεων της NASA, Artemis.

Μια επιτυχημένη πτήση θα κατέτασσε αμέσως το σύστημα Starship ως το ισχυρότερο όχημα εκτόξευσης στη Γη.

Τόσο ο εκτοξευτής Super Heavy του κατώτερου σταδίου όσο και το σκάφος Starship του ανώτερου σταδίου που θα μετέφερε στο διάστημα έχουν σχεδιαστεί ως επαναχρησιμοποιήσιμα εξαρτήματα, ικανά να επιστρέψουν στη Γη για μαλακή προσγείωση - ένας ελιγμός που έχει γίνει ρουτίνα σε δεκάδες αποστολές για τον μικρότερο πύραυλο Falcon 9 της SpaceX που χρησιμοποιείται σε τροχιακή τροχιά.

Αλλά κανένα από τα δύο στάδια δεν θα ανακτηθεί από την εκτόξευση της Πέμπτης. Αντ' αυτού, και τα δύο τμήματα θα τερματίσουν την εισαγωγική τους πτήση στο διάστημα με αναγκαστικές προσγειώσεις στη θάλασσα. Το κατώτερο στάδιο θα πέσει στον Κόλπο του Μεξικού μετά τον διαχωρισμό του από το ανώτερο στάδιο, το οποίο θα κατέβει στον Ειρηνικό Ωκεανό αφού επιτύχει σχεδόν μία πλήρη γήινη τροχιά.

Πρωτότυπα του κρουαζιερόπλοιου Starship έχουν πραγματοποιήσει πέντε υποδιαστημικές δοκιμαστικές πτήσεις σε ύψος 10 χιλιομέτρων τα τελευταία χρόνια, αλλά ο πύραυλος εκτόξευσης δεν έχει εγκαταλείψει ποτέ το έδαφος.

Τον Φεβρουάριο, η SpaceX πραγματοποίησε δοκιμαστική εκτόξευση του Super Heavy, αναφλέγοντας 31 από τους 33 κινητήρες του για περίπου 10 δευτερόλεπτα με τον πύραυλο βιδωμένο κάθετα στην κορυφή μιας πλατφόρμας.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας χορήγησε την περασμένη Παρασκευή άδεια για την πρώτη δοκιμαστική πτήση του πλήρως στοιβαγμένου πυραυλικού συστήματος, ξεπερνώντας

ένα τελευταίο ρυθμιστικό εμπόδιο για την πολυαναμενόμενη εκτόξευση.

Η ανακοίνωση της SpaceX αυτή την εβδομάδα στο Twitter ότι σχεδίαζε μια δεύτερη προσπάθεια εκτόξευσης την Πέμπτη 20 Απριλίου, αφού η πρώτη ακυρώθηκε, προκάλεσε θυμηδία.

