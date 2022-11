Σούνακ: Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για το μέλλον του πλανήτη

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ χαιρέτισε σήμερα «τις προόδους» που καταγράφηκαν στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα COP27 στην Αίγυπτο, όμως πρόσθεσε πως έπρεπε «να κάνουμε περισσότερα».

«Χαιρετίζω τις προόδους που επιτεύχθηκαν στην COP27, αλλά δεν υπάρχει χρόνος για εφησυχασμό», έγραψε σε μια ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στο Twitter.

«Η διατήρηση της δέσμευσης του 1,5 βαθμού είναι κρίσιμης σημασίας για το μέλλον του πλανήτη μας», έγραψε και πρόσθεσε: «πρέπει να κάνουμε περισσότερα».

