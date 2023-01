Σουηδός ΥΠΕΞ: Φρικτές οι ισλαμοφοβικές προκλήσεις

«Οι ισλαμοφοβικές προκλήσεις ήταν φρικτές», δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Τομπίας Μπίλστρεμ, μετά την ενέργεια ακροδεξιού πολιτικού να κάψει αντίτυπο του Κορανίου μπροστά από την τουρκική πρεσβεία στη Στοκχόλμη, εν μέσω διαδηλώσεων που σχετίζονται με το αίτημα ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

«Η Σουηδία έχει μια εκτεταμένη ελευθερία έκφρασης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η σουηδική κυβέρνηση ή εγώ υποστηρίζουμε τις απόψεις που εκφράζονται», έγραψε ο Μπίλστρεμ στο Twitter.

Islamophobic provocations are appalling. Sweden has a far-reaching freedom of expression, but it does not imply that the Swedish Government, or myself, support the opinions expressed.