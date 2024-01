Σουηδία: Σύγκρουση τρένου με φορτηγό - Νεκρός ο μηχανοδηγός, πέντε τραυματίες

Επιβατική αμαξοστοιχία στη Σουηδία παρέσυρε φορτηγό σε σιδηροδρομική διάβαση, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και άλλοι πέντε να διακομιστούν σε νοσοκομείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί κοντά στην πόλη Ουντεβάλα της νοτιοδυτικής Σουηδίας όταν φορτηγό, που επιχείρησε να διασχίσει ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, ακινητοποιήθηκε πάνω στις ράγες την ώρα που πλησίαζε η επιβατική αμαξοστοιχία.

Το τρένο επιχείρησε να φρενάρει, αλλά η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη. Το φορτηγό παρασύρθηκε σε απόσταση περίπου 200 μέτρων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση SVT.

Ο οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε εγκαίρως το όχημα, αλλά ο 65χρονος μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας σκοτώθηκε.

Ακόμη, πέντε επιβαίνοντες στο τρένο τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο.

Flere svenske medier melder at togføreren er omkommet etter at et pendlertog og en lastebil kolliderte øst for Uddevalla i Sverige mandag morgen.

Ifølge Aftonbladet ble fem personer fraktet til sykehus. Politiet oppgir at rundt ti personer er lettere skadd. pic.twitter.com/qgTWg4wrVr