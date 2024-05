Σουηδία: Στέλνει νέο πακέτο βοήθειας 1,16 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Η Σουηδία θα στείλει στρατιωτική βοήθεια ύψους 1,16 δισ. ευρώ (13,3 δισ. σουηδικών κορωνών) στην Ουκρανία, το μεγαλύτερο πακέτο που έχει παράσχει μέχρι σήμερα στην εμπόλεμη χώρα, δήλωσε την Τετάρτη η σουηδική κυβέρνηση.

Το πακέτο θα συμβάλει μεταξύ άλλων στην ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας και περιλαμβάνει τα αεροσκάφη αερομεταφερόμενης επιτήρησης και ελέγχου (ASC) 890 της Saab, σημείωσε ο υπουργός Άμυνας Πολ Τζόνσον.

Σύμφωνα με ανάρτησή του Τζόνσον στο «Χ», «το πακέτο 16 θα είναι το μεγαλύτερο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας της Σουηδίας, ύψους 1,16 δισ. ευρώ».

Τα ASC 890 «θα παρέχουν στην Ουκρανία νέα ικανότητα κατά εναέριων και θαλάσσιων στόχων. Η ικανότητά της να εντοπίζει στόχους σε μεγάλη απόσταση θα ενισχυθεί. Θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής δυνάμεων με την εισαγωγή των F-16», σημείωσε ο υπουργός Άμυνας, προσθέτοντας ότι θα δοθούν και AMRAAM.

«Η Σουηδία θα δωρίσει επίσης ολόκληρο το απόθεμά της σε τεθωρακισμένα ερπυστριοφόρα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (PBV 302) για να υποστηρίξει την ανασυγκρότηση των νέων ουκρανικών ταξιαρχιών. Η Σουηδία θα δωρίσει επίσης πυρομαχικά πυροβολικού και πόρους για τη συντήρηση του υλικού που έχει ήδη δωρηθεί».

Παράλληλα, η σκανδιναβική χώρα παραδώσει «τεθωρακισμένα οχήματα από τις ένοπλες δυνάμεις, συντήρηση του σουηδικού υλικού που είχε δωθεί προηγουμένως, οικονομική στήριξη σε συνασπισμούς δυνατοτήτων και σε funds και προσωρινές πρωτοβουλίες για να καταστεί δυνατή η ταχεία και μεγάλης κλίμακας προμήθεια υλικού στην Ουκρανία».

Τέλος, ο Σουηδικός Οργανισμός Αμυντικής Έρευνας θα αναλάβει επίσης να υποστηρίξει την Ουκρανία στη δημιουργία του δικού της ινστιτούτου αμυντικής έρευνας.

Η σουηδική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι είχε συμφωνήσει για πρόσθετη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία, συνολικού ύψους 7,1 δισ. δολαρίων (75 δισ. σουηδικών κορόνων) σε διάστημα τριών ετών.

Την ευγνωμοσύνη του στον Σουηδό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον εξέφρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο άκουσμα της αποστολής του πακέτου βοήθειας.

«Χθες μίλησα με τον Σουηδό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον για την τρέχουσα κατάσταση στο πεδίο της μάχης και τις αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας που έχουν προτεραιότητα. Σήμερα, είμαι στην ευχάριστη θέση να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη στον πρωθυπουργό Κρίστερσον, την κυβέρνησή του και όλους τους Σουηδούς για το μεγαλύτερο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας της Σουηδίας που έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, συνολικού ύψους σχεδόν 1,2 δισ. ευρώ», έγραψε, μεταξύ άλλων, στο «Χ».

