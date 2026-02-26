Σουηδία: Ρωσικό drone εντοπίστηκε κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε από το σουηδικό πολεμικό ναυτικό σε μικρή απόσταση από το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, ήταν πιθανότατα ρωσικό, ανέφερε την Πέμπτη στο κανάλι SVT ο Σουηδός υπουργός Άμυνας Πολ Γιόνσον.

Το drone προέρχεται «πιθανότατα από τη Ρωσία, δεδομένου ότι υπήρχε ένα ρωσικό στρατιωτικό πλοίο σε κοντινή απόσταση», διευκρίνισε.

Το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 13 χιλιομέτρων από το Charles de Gaulle, στον πορθμό του Έρεσουντ, κοντά στην πόλη Μάλμο, όπου έχει αγκυροβολήσει από το απόγευμα της Τρίτης το γαλλικό αεροπλανοφόρο. Ένα σουηδικό πολεμικό πλοίο που έκανε περιπολία στην περιοχή εντόπισε το drone και «έλαβε μέτρα για την εξουδετέρωσή του».

«Είναι πιθανόν να παραβιάστηκε ο σουηδικός εναέριος χώρος από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Αυτό έγινε την ώρα που ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο βρισκόταν στο Έρεσουντ, εντός των σουηδικών χωρικών υδάτων», πρόσθεσε ο υπουργός.

Έρευνα για την υπόθεση διεξάγουν οι ένοπλες δυνάμεις της Σουηδίας.