Σουηδία - Δανία: Νέα περιστατικά με καύσεις του Κορανίου

Νέα περιστατικά με καύσεις αντιτύπων του Κορανίου σημειώθηκαν σήμερα στη Σουηδία και τη Δανία, με τις κυβερνήσεις των δύο σκανδιναβικών χωρών να αναφέρουν ότι εξετάζουν τρόπους για να περιορίσουν νομικά τέτοιες ενέργειες σε μια προσπάθεια να αποκλιμακώσουν τις αυξανόμενες εντάσεις με πολλές μουσουλμανικές χώρες.

Οι δύο χώρες έχουν βρεθεί στο διεθνές προσκήνιο τις τελευταίες εβδομάδες λόγω αντιισλαμικών διαδηλώσεων στις οποίες κάποιοι βεβήλωσαν το ιερό βιβλίο του ισλάμ, προσβάλλοντας μουσουλμάνους σε όλον τον κόσμο.

Αυτές οι πράξεις βεβήλωσης έχουν προκαλέσει κύμα οργής και διαμαρτυριών ενώ έχουν δημιουργήσει ένταση στις διπλωματικές σχέσεις στη Μέση Ανατολή. Στοκχόλμη και Κοπεγχάγη είπαν ότι καταδικάζουν αυτές τις πράξεις αλλά δεν μπορούν να τις εμποδίσουν γιατί εμπίπτουν στη νομοθεσία περί ελευθερίας της έκφρασης.

Χθες, η κυβέρνηση της Δανίας ανέφερε ότι θα επιδιώξει να βρει ένα «νομικό εργαλείο» που θα επιτρέψει στις αρχές να επεμβαίνουν σε τέτοιες διαδηλώσεις, αν θεωρηθεί ότι συνεπάγονται «σημαντικές αρνητικές συνέπειες για τη Δανία, κυρίως σε ό,τι αφορά την ασφάλεια».

«Το γεγονός ότι εκπέμπουμε το μήνυμα τόσο στη Δανία όσο και στο εξωτερικό ότι εργαζόμαστε πάνω σε αυτό, ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει στην αποκλιμάκωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε», δήλωσε ο σήμερα ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν σε δημοσιογράφους έπειτα από συνάντηση με τους επικεφαλής της Βουλής σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Protesters in Denmark and Sweden have burned the Quran in recent weeks,angering several Muslim countries. The Danish foreign minister said it could have “ significant negative consequences.”https://t.co/xMJiY641F7