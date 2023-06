Σουδάν: Οι εμπόλεμες πλευρές συμφωνούν 24ωρη κατάπαυση πυρός από αύριο το πρωί

Οι εμπόλεμες πλευρές στο Σουδάν συμφώνησαν σε πανεθνική κατάπαυση πυρός για 24 ώρες από τις 6 π.μ. (07.00 ώρα Ελλάδας) αύριο Σάββατο, όπως ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση η Σαουδική Αραβία και οι ΗΠΑ, που μεσολαβούν στις συνομιλίες.

Ο τακτικός στρατός του Σουδάν και οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ/RSF) συμφώνησαν ότι θα «απέχουν από απαγορευμένες κινήσεις, επιθέσεις, χρήση αεροσκαφών ή drones, αεροπορικούς βομβαρδισμούς, πλήγματα πυροβολικού, ενίσχυση θέσεων και ανεφοδιασμό δυνάμεων και θα αποφύγουν να εξασφαλίσουν στρατιωτικό πλεονέκτημα κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης πυρός», ανέφερε η ανακοίνωση.

Εάν οι πλευρές δεν καταφέρουν να τηρήσουν την κατάπαυση πυρός, «οι μεσολαβητές θα αναγκαστούν να εξετάσουν τη διακοπή των συνομιλιών της Τζέντα», σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας, που αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό συγκρούσεων που μαίνονται εδώ και σχεδόν δύο μήνες στο Σουδάν.

«Έχουμε προσφέρει και στις δύο πλευρές πολλές ευκαιρίες για να τερματίσουν αυτό τον παράλογο πόλεμο», ανέφερε στο Twiiter το Γραφείο Αφρικανικών Υποθέσεων του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Καλούμε και τις δύο πλευρές να τηρήσουν τη δέσμευση που ανέλαβαν σήμερα για 24ωρη κατάπαυση πυρός, που θα επιτρέψει στον σουδανικό λαό να λάβει κρίσιμης σημασίας ανθρωπιστική βοήθεια».

Και οι δύο πλευρές έχουν παραβιάσει μια σειρά από συμφωνίες κατάπαυσης πυρός, αν και πρόσφατη συμφωνία ανακωχής επέτρεψε να περάσουν περιορισμένες ποσότητες ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις.

