Σουδάν: Ο εθνικός στρατός μποϊκοτάρει τις συζητήσεις για ειρήνη

«Μπλόκο» στην προσπάθεια για την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του 16μηνου πολέμου στο Σουδάν επιχειρεί να βάλει ο εθνικός στρατός, ο οποίος αποτελεί μία εκ των αντιμαχόμενων πλευρών. Οι ΗΠΑ, πάντως, οι οποίες ενθαρρύνουν τις συζητήσεις, τόνισαν σύμφωνα με το BBC ότι αυτές συνεχίζονται κανονικά, καθώς τα εκατομμύρια που υποφέρουν στο Σουδάν «δεν μας δίνουν την πολυτέλεια να περιμένουμε».

Οι μάχες μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) έχουν στοιχίσει χιλιάδες ζωές και έχουν εκδιώξει περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους από τα σπίτια τους. Ο στρατός, πάντως, διέψευσε τις ελπίδες για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μποϊκοτάροντας τις συνομιλίες, λέγοντας ότι δεν θα συμμετάσχει καθώς οι RSF δεν έχουν εφαρμόσει «όσα συμφωνήθηκαν» στη Σαουδική Αραβία πέρυσι. Συγκεκριμένα, κατηγορούν τους RSF ότι δεν είχαν εκπληρώσει τους βασικούς όρους της Διακήρυξης της Τζέντα, όπως η απόσυρση των μαχητών τους από τα σπίτια των πολιτών και τις δημόσιες εγκαταστάσεις.

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, η RSF ανέφερε ότι έφτασε στην ελβετική πόλη της Γενεύης για τις συνομιλίες και κάλεσε τον στρατό να «δεσμευτεί να εκπληρώσει τις δημοκρατικές προσδοκίες του σουδανικού λαού».

MEDIA STATEMENT



In recognition of the steadfast international and regional efforts to address the intensifying crisis in Sudan, resulting from a war unilaterally ignited by the authoritarian former regime and its allies within the Sudanese Armed Forces (SAF) leadership, we…