Σουδάν: Έσπασε φράγμα και τα νερά παρέσυραν πέντε χωριά - Τουλάχιστον 30 οι νεκροί

Ένα φράγμα έσπασε την Κυριακή λόγω της καταρρακτώδους βροχής και τα νερά έσβησαν από τον χάρτη τουλάχιστον πέντε χωριά στο ανατολικό Σουδάν, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 30 ανθρώπων ενώ εκφράζονται φόβοι πως ο απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής οι υπηρεσίες του ΟΗΕ.

Η συνεχής βροχόπτωση προκάλεσε χθες Κυριακή την κατάρρευση του φράγματος Αρμπάατ, το οποίο βρίσκεται 40 χιλιόμετρα βόρεια του Πορτ Σουδάν, της de facto πρωτεύουσας και έδρας της κυβέρνησης. Στην πόλη αυτή έχουν επίσης συγκεντρωθεί διπλωμάτες, υπηρεσίες αρωγής και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι.

«Η περιοχή είναι αγνώριστη. Οι γραμμές του ηλεκτρικού και οι σωλήνες ύδρευσης καταστράφηκαν», ανέφερε ο Όμαρ Έισα Χαρούν, ο επικεφαλής της εταιρείας υδάτων της Πολιτείας της Ερυθράς Θάλασσας, σε ένα μήνυμά που απέστειλε μέσω του WhatsApp στους υπαλλήλους. Ο Χαρούν ανέφερε ότι είδε πτώματα χρυσωρύχων και αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν στη δουλειά τους να έχουν παρασυρθεί από τους χειμάρρους λάσπης. Συνέκρινε μάλιστα την καταστροφή αυτήν με εκείνη που σημειώθηκε στην Ντέρνα της ανατολικής Λιβύης πέρυσι τον Σεπτέμβριο, όταν από τα νερά μιας καταιγίδας έσπασαν φράγματα, κατέρρευσαν πολλά κτίρια και χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν.

"Heavy rains and floods have caused significant disruptions in Port Sudan, Red Sea State. A circulated video shows the main road between Aqaba and Jabait being cut off, leading to traffic congestion and stranded passengers. The severe weather conditions.. pic.twitter.com/j1FAE6xyhy