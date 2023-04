Σουδάν: Εν μέσω χάους έφυγε από τη φυλακή καταζητούμενος για εγκλήματα πολέμου

Πρώην Σουδανός πολιτικός γνωστός ως «ο χασάπης της Νούμπα που καταζητείται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δήλωσε ότι ο ίδιος και άλλοι πρώην αξιωματούχοι δεν βρίσκονται πλέον στη φυλακή μετά από αναφορές για απόδραση.

Ο Άχμεντ Χαρούν ήταν μεταξύ εκείνων που κρατούνταν στη φυλακή Κομπέρ στην πρωτεύουσα Χαρτούμ και αντιμετωπίζουν κατηγορίες από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ).

Ahmed Haroun, a former Sudanese politician accused of crimes against humanity, stated that he and other officials are no longer imprisoned after rumors of a prison break. The International Criminal Court had charged Haroun and others detained in Kober prison, Khartoum. The… pic.twitter.com/zhmZPmKfTb