Σουδάν: Εικόνες φρίκης περιγράφει Έλληνας γιατρός που επέστρεψε από την «κόλαση» του εμφυλίου

Τις εικόνες φρίκης που αντίκρισε στο Σουδάν περιγράφει ο ελληνικής υπηκοότητας γυναικολόγος Μάκης Ουανής, ο οποίος βρέθηκε στη χώρα τη Μεγάλη Παρασκευή για να γιορτάσει το Πάσχα, καθώς εκεί βρίσκεται η οικογένειά του.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο γιατρός περιέγραψε την «κόλαση» του εμφυλίου από την οποία διασώθηκε, καθώς χθες επέστρεψε στην Ελλάδα: «Αυτά που είδα στον δρόμο δεν περιγράφονται. Ξυπνάω στον ύπνο μου ιδρωμένος. Σκυλιά να τρώνε πτώματα, δεν υπήρχε κάποιος να τους σκεπάσει».

«Στον δρόμο βλέπεις διαλυμένα πτώματα. Τα τανκς, τα αυτοκίνητα είναι καμμένα από τις σφαίρες και οι αντάρτες μπαίνουν και στα σπίτια. Έχουν σκοπό να κλέψουν λεφτά, αυτοκίνητα, σταυρούς, ρολόγια» συνέχισε τη συγκλονιστική περιγραφή του για όσα συμβαίνουν στο Σουδάν.

Ο γυναικολόγος από το Σουδάν εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο βγήκε από τη χώρα οδικώς προς Αίγυπτο με λεωφορείο το οποίο νοίκιασε μαζί με άλλα 40 άτομα.

«Έμαθα ότι μπορούσα να πάω οδικώς στα σύνορα με την Αίγυπτο, είναι πολύ επικίνδυνος και μακρύς δρόμος, αλλά δεν είχα άλλο τρόπο. Άρχισα να διαπραγματεύομαι με άλλα 40 άτομα να νοικιάσουμε λεωφορείο που διανύει αυτή την απόσταση.

Ο δρόμος είναι πολύ χάλια, δεν μπορείς να πας με πάνω από 40, υπάρχει ο κίνδυνος να συναντήσεις και αντάρτες στον δρόμο, αλλά είναι πιο εύκολο να πας με λεωφορείο παρά με ΙΧ. Γιατί μπορεί να σε σταματήσουν, να σου πάρουν τα λεφτά, το αυτοκίνητο και να σε αφήσουν εκεί» είπε αρχικά και συνέχισε στην περιγραφή του:

«Το νοικιάσαμε. Μάθαμε ότι αυτά τα λεωφορεία ξεκίνησαν με 200 σουδανικές λίρες και σήμερα το πρωί μάθαμε ότι είχε φτάσει 7000 λίρες το άτομο, που αντιστοιχεί σε μισθούς ενός χρόνου. Δεν σε παίρνουν αν πάρεις βαλίτσα μαζί σου, το πολύ ένα μικρό σακβουαγιάζ με 2-3 πουκάμισα και ένα τσαντάκι με νερά και σάντουιτς, γιατί στον δρόμο δεν θα βρεις τίποτα, είναι η Σαχάρα και η θερμοκρασία είναι 45 βαθμοί. Από το Χαρτούμ μέχρι τα σύνορα του Σουδάν είναι 15 ώρες, 200 χλμ. Από τα σύνορα του Σουδάν μέχρι την Αίγυπτο είναι άλλες 17 ώρες. Φτάσαμε εκεί και μείναμε μια ολόκληρη ημέρα για τον έλεγχο των διαβατηρίων, διότι φτάσαμε μαζί γύρω στα 20 λεωφορεία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μας σταμάτησαν μία φορά μόνο στη διαδρομή. Είμαστε τυχεροί γιατί ξεκινήσαμε βράδυ. Είδαν ότι στο λεωφορείο είχε γυναίκες και μικρά παιδιά και δεν έκαναν τίποτα, αλλά μας έπιασε τρέμουλο με τα όπλα στην πλάτη». παραδεχόμενος ότι «αν μου έλεγες να ξανακάνω αυτή τη διαδρομή δεν θα το έκανα».

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τον απεγκλωβισμό άλλων 13 Ελλήνων και μελών των οικογενειών τους. Τα 13 άτομα έφτασαν αργά το βράδυ της Τρίτης με πτήσεις γερμανικών αεροσκαφών, στο Αμμάν της Ιορδανίας ενώ ανάμεσα στους απεγκλωβισθέντες, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, συμπεριλαμβάνεται ο Μητροπολίτης Νουβίας κ.κ. Σάββας.

Στο μεταξύ, τον δρόμο προς την πατρίδα θα πάρει σήμερα, Τετάρτη, η νέα ομάδα Ελλήνων που απεγκλωβίστηκε από το Σουδάν τις προηγούμενες ώρες.

