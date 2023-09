Σομαλία: 10 νεκροί, 12 τραυματίες και κατεστραμμένα κτίρια από έκρηξη βόμβας σε φορτηγό

Συνολικά 10 νεκροί, 12 τραυματίες και κατεστραμμένα κτίρια είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός έκρηξης βόμβας σε φορτηγό, το μεσημέρι του Σαββάτου σε σημείο ελέγχου στην πόλη Μπελεντουέιν της κεντρικής Σομαλίας. Μπορεί να μην ήταν άμεσα σαφές ποιος ευθύνετο για τη βόμβα, αλλά οι υποψίες έχουν να κάνουν με την ισλαμιστική οργάνωση αλ Σαμπάαμπ που πραγματοποιεί συχνά βομβιστικές επιθέσεις στη χώρα, στο Κέρας της Αφρικής, όπως σημειώνει αξιωματικός της αστυνομίας, σύμφωνα με το Reuters.

«Μέχρι στιγμής έχω δει 10 νεκρούς, μεταξύ των οποίων στρατιώτες και πολίτες, και πάνω από δώδεκα άλλους τραυματίες, αλλά ο αριθμός των νεκρών είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί», δήλωσε στο Reuters ο αστυνομικός Άχμεντ Άντεν.

Το Μπελεντγουέιν βρίσκεται στην περιοχή Χιράν της κεντρικής Σομαλίας, η οποία έχει γίνει πρόσφατα μάρτυρας μαχών μεταξύ του στρατού και της Αλ Σαμπάαμπ. Ο Άντεν δήλωσε ότι μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται πέντε αστυνομικοί που πυροβόλησαν το φορτηγό σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να το εμποδίσουν να εμβολίσει το σημείο ελέγχου. Κοντινά κτίρια και καταστήματα έγιναν συντρίμμια, μαζί με το σημείο ελέγχου, πρόσθεσε.

A mother crying can be heard moments after a deadly car bomb explosion struck #Beledweyne town, Somalia.

Multiple people have been killed in the blast and scores injured.#Somalia pic.twitter.com/8P49a1RqDC