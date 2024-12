Σολτς σε Ζελένσκι: Η Ρωσία δεν μπορεί να υπαγορεύσει την ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Γερμανός Καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, εξέφρασε τη Δευτέρα (2/12) την αμέριστη υποστήριξή της Γερμανίας προς την Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο Κίεβο, όπου είχε συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελέσνκι.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι η Γερμανία θα παραδώσει πρόσθετα συστήματα αεράμυνας στην Ουκρανία το επόμενο έτος και δήλωσε ότι το ταξίδι του στο Κίεβο αποδεικνύει την αμέριστη υποστήριξη της χώρας του.

«Το καθιστώ αυτό πολύ σαφές στον Πούτιν εδώ στο Κίεβο σήμερα. Έχουμε αντοχή και θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο διάστημα χρειαστεί», δήλωσε κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Ο Σολτς πρόσθεσε ότι είπε στον Ρώσο ηγέτη, Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά του από την Ουκρανία.

Διαβεβαίωσε επίσης τον Ουκρανό πρόεδρο για το ότι η Ρωσία δεν θα επιβάλει τους όρους της στην Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Τίποτα που αφορά την Ουκρανία δεν θα αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος.

«Η Ρωσία δεν μπορεί να υπαγορεύσει την ειρήνη στην Ουκρανία», τον διαβεβαίωσε, λέγοντας ότι θέλει να «διερευνήσει τρόπους που μπορούν να οδηγήσουν σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία».

Για να επιτευχθεί αυτό, το Κίεβο πρέπει να είναι «σε θέση ισχύος» στο έδαφος, είπε, υπενθυμίζοντας τα 28 δισεκατομμύρια ευρώ που έχει δαπανήσει το Βερολίνο από την έναρξη της σύγκρουσης για τη στρατιωτική υποστήριξη του Κιέβου.

Το ποσό αυτό καθιστά τη Γερμανία τον δεύτερο μεγαλύτερο προμηθευτή στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επίσης, ο Όλαφ Σολτς υποσχέθηκε την υποστήριξή του στο Κίεβο απέναντι στα ρωσικά πλήγματα κατά των ενεργειακών υποδομών του. «Η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας με στοχευμένο και αδίστακτο τρόπο. Ο Πούτιν θέλει να παγώσουν οι άνθρωποι», είπε ο Σολτς.

Αλλά «δεν θα επιτρέψουμε να πετύχει ο κυνικός υπολογισμός του», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερα συστήματα αεράμυνας για να προστατεύσει τις σημαντικές εγκαταστάσεις της από τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

«Εξετάζουμε πώς να προστατεύσουμε δύο δωδεκάδες ειδικές εγκαταστάσεις, απλά δεν υπάρχουν αρκετά (συστήματα αεράμυνας) λόγω των τόσο πυκνών πυραυλικών επιθέσεων», δήλωσε ο Ζελέσνκι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς στο Κίεβο.

We must realize all opportunities to strengthen Ukraine—both at the front and in diplomacy. This also refers to the level of support for Ukraine – it is crucial for us that Germany, as the leader in providing support, does not reduce it next year – including financial aid. This… pic.twitter.com/aj8ZsZKcHZ