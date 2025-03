Σολτς για Ιμάμογλου: Πάρα πολύ κακό σημάδι η σύλληψή του - Nα σταματήσει άμεσα η δίωξη

Στη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, αναφέρθηκε ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, την οποία χαρακτήρισε ως «πολύ κακό σημάδι» και ζήτησε να σταματήσει άμεσα η δίωξή του.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη (20/03) στο πλαίσιο της Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ο Σολτς σε δηλώσεις του, υπογράμμισε «η σύλληψη ενός τόσο κεντρικού πολιτικού της αντιπολίτευσης «είναι θλιβερή για τη δημοκρατία στην Τουρκία, αλλά ιδιαίτερα για τη σχέση μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας».

«Μπορούμε μόνο να ζητήσουμε να τελειώσει αυτό άμεσα», πρόσθεσε ο καγκελάριος και σημείωσε ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση πρέπει να ανταγωνίζονται μεταξύ τους και όχι η αντιπολίτευση να οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης», σημείωσε.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, ο καγκελάριος είχε τονίσει, μεταξύ άλλων, ότι έχουν καταβληθεί τεράστιες προσπάθειες για τη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα σε Ευρώπη και Τουρκία.

We have made great efforts to further improve relations between Europe and Turkey. The arrest of Istanbul’s Mayor Ekrem İmamoğlu is a depressing event for Turkish democracy and for our relationship. The political opposition is not to be put on trial.