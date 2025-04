Σολτς: Βάρβαρη η επίθεση της Ρωσίας στο Σούμι της Ουκρανίας

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς καταδίκασε την Κυριακή (13/04) «τη βάρβαρη επίθεση» της Ρωσίας στην πόλη Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, όπου πυραυλική επίθεση προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 32 ανθρώπων, καταγγέλλοντας την «αδιάκοπη συνέχιση του πολέμου από τη Μόσχα».

The pictures from Sumy, where Russian missiles killed innocent civilians on Palm Sunday, are horrific.



Our thoughts are with the families of the victims and the injured.



Germany condemns this barbaric attack in the strongest possible terms. (1/3)