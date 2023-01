O καγκελάριος Όλαφ Σολτς βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων καθώς αρνήθηκε, στο πλαίσιο της συνόδου στο Ράμσταϊν την Παρασκευή, να στείλει άρματα μάχης στην Ουκρανία. Οι εταίροι στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ είναι απογοητευμένοι, σύμφωνα με την Bild.

Περίπου 15 ευρωπαϊκές χώρες θέλουν να παραδώσουν τα γερμανικής κατασκευής άρματα μάχης Leopard στην Ουκρανία, αλλά δεν μπορούν χωρίς την άδεια του Βερολίνου. Ο Γερμανός καγκελάριος αρνήθηκε να χορηγήσει τις άδειες εξαγωγής εκτός εάν οι ΗΠΑ στείλουν άρματα μάχης M1-Abrams.

Ο Μπόρις Πιστόριους, ο νέος υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, δήλωσε ότι το Βερολίνο θα πραγματοποιήσει απογραφή των αρμάτων μάχης Leopard μετά τη συνάντηση 50 κρατών στο Ράμσταϊν, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι δεν γνωρίζει πότε θα ληφθεί απόφαση ή ποια θα είναι.

Οι αντιδράσεις εντός και εκτός συνόρων

«Η αναποφασιστικότητα σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους μας» δήλωσε ο σύμβουλος του Ζελένσκι Μικαίλο Πόντιλακ.

Ο πρώην στρατηγός του ΝΑΤΟ Χανς - Λόταρ Ντόμρεζε τόνισε στην Bild ότι «ο χρόνος που δεν έχει η Ουκρανία» χάνεται. Θα χρειαστούν δύο μήνες για να είναι τα τανκς έτοιμα για χρήση στο μέτωπο μόλις ληφθεί απόφαση εξαγωγής, προειδοποίησε. Είπε ότι «οι Ρώσοι βομβαρδίζουν και εμείς συζητάμε».

«Η ιστορία μάς κοιτάζει και δυστυχώς η Γερμανία μόλις απέτυχε», υπογράμμισε η πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Μπούντεσταγκ.

Ο Γιόχαν Βάντεπφουλ, βουλευτής του CDU, δήλωσε: «Βρισκόμαστε μάρτυρες της ολοκληρωτικής αποτυχίας της Γερμανίας στη διεθνή σκηνή». «Είτε από πείσμα είτε από δειλία, ο Σολτς αφήνει την Ουκρανία κρεμασμένη», πρόσθεσε.

Το Βερολίνο να στείλει «τώρα» στο Κίεβο τα Leopard

Οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών βαλτικών χωρών κάλεσαν τη Γερμανία να παραδώσει «τώρα» τα βαρέα άρματα μάχης Leopard στην Ουκρανία.

«Εμείς οι υπουργοί Εξωτερικών της Λετονίας, της Εσθονίας και της Λιθουανίας, ζητούμε από τη Γερμανία να παράσχει από τώρα άρματα μάχης Leopard στην Ουκρανία», δήλωσε μέσω του Twitter ο Λετονός υπουργός Εξωτερικών Έντγκαρς Ρίνκεβιτς.

«Αυτό είναι απαραίτητο για να σταματήσει η ρωσική επίθεση, να βοηθηθεί η Ουκρανία και να αποκατασταθεί γρήγορα η ειρήνη στην Ευρώπη», πρόσθεσε υπογραμμίζοντας πως «η Γερμανία, ως πρώτη ευρωπαϊκή δύναμη, έχει ιδιαίτερη ευθύνη σχετικά μ' αυτό».

