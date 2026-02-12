Σοβαρές καταγγελίες για το καθεστώς στο Ιράν: Εκτελούν τραυματίες διαδηλωτές ακόμα και μέσα σε νοσοκομεία

Σοβαρές καταγγελίες για εκτελέσεις τραυματισμένων αντικαθεστωτικών διαδηλωτών στο Ιράν, έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες, δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν ακόμη και σε νοσοκομεία για να σκοτώσουν τραυματίες που νοσηλεύονται.

Ενώ, όπως αναφέρει η Jerusalem Post, πολλοί εργαζόμενοι από το ιατρικό προσωπικό έχουν συλληφθεί προκειμένου να μη δώσουν την κατάλληλη θεραπεία στους νοσηλευόμενους.

Εντός της χώρας διακινούνται βίντεο που φέρεται να δείχνουν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να πραγματοποιούν εφόδους σε νοσοκομεία αναζητώντας άτομα που είχαν τραυματιστεί κατά τις διαδηλώσεις του περασμένου μήνα, στη διάρκεια των οποίων χιλιάδες άνθρωποι φέρονται να σκοτώθηκαν στην καταστολή.

Σύμφωνα με τη New York Post, άλλη πηγή υποστήριξε ότι οι εκτελέσεις πραγματοποιούνται «καθημερινά», ενώ έκανε λόγο και για εκτεταμένη σεξουαλική κακοποίηση εις βάρος διαδηλωτών, αναφέροντας ότι «ορισμένα από τα κορίτσια που κρατούνται έχουν ζητήσει από τις οικογένειές τους να τους στείλουν αντισυλληπτικά χάπια».

Νοσοκομεία που χρησιμοποιούνται ως όργανα καταστολής και δολοφονίας

Ο διευθυντής του Ιρανο-Νορβηγικού IHR, Μαχμούντ Αμίρι-Μόγκανταμ, δήλωσε ότι οι μαρτυρίες των γιατρών δείχνουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει καταπατήσει ακόμη και τις πιο βασικές ανθρώπινες και ιατρικές αρχές και έχει χρησιμοποιήσει συστηματικά τα νοσοκομεία ως όργανα καταστολής και δολοφονίας.

«Η σκόπιμη διακοπή λειτουργίας των αναπνευστήρων, η πρόληψη της περίθαλψης των τραυματιών και η σύλληψη ασθενών από νοσοκομειακά κρεβάτια συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και καταδεικνύουν την πλήρη κατάρρευση οποιωνδήποτε ηθικών ή νομικών προτύπων σε αυτήν την κυβέρνηση», είπε.

«Όταν τα κράτη χρησιμοποιούν τα νοσοκομεία ως εργαλεία καταστολής, δεν πρόκειται απλώς για κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά για παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας. Καλούμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να εξετάσει αναφορές σχετικά με τη μετατροπή των νοσοκομείων σε όργανα καταστολής, την άρνηση ιατρικής περίθαλψης στους ασθενείς και την παρεμπόδιση του ιατρικού προσωπικού να εκτελεί τα επαγγελματικά του καθήκοντα.»

Πάνω από 207 εκτελέσεις τις τελευταίες τρεις εβδομάδες

Σύμφωνα με την εκστρατεία «No to Execution Tuesdays» στο Ιράν, έναν συνασπισμό πολιτικών κρατουμένων που βρίσκονται σε 56 φυλακές σε ολόκληρη τη χώρα, περισσότεροι από 207 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Ο Αλί Χεϊνταρί, 20 ετών, που συνελήφθη κατά τη διάρκεια της καταστολής της 8ης Ιανουαρίου, ήταν ο πιο πρόσφατος διαδηλωτής που εκτελέστηκε από το κράτος, σύμφωνα με την οργάνωση National Union for Democracy in Iran με έδρα την Ουάσιγκτον.

Η ίδια οργάνωση προειδοποιεί ότι, πέραν όσων έχουν ήδη εκτελεστεί, εκατοντάδες κρατούμενοι αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο θανάτου, με πολλούς εξ αυτών να κρατούνται χωρίς δίκαιη διαδικασία ή επίσημη ενημέρωση των οικογενειών τους.

Οι επικεφαλής της εκστρατείας καταγγέλλουν επίσης ότι δικηγόροι και γιατροί που παρείχαν βοήθεια στους διαδηλωτές έχουν στοχοποιηθεί από το καθεστώς. «Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του κλίματος καταστολής και δημόσιου εκφοβισμού, το καθεστώς προχώρησε στη σύλληψη δικηγόρων, ιατρών και ιατρικού προσωπικού, γεγονός που υποδηλώνει τον αυξανόμενο φόβο του απέναντι στην θαρραλέα εξέγερση του περασμένου Ιανουαρίου», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Παρά τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα ότι το Ιράν είχε αποφασίσει να σταματήσει τις εκτελέσεις διαδηλωτών, οι αναφορές δείχνουν ότι οι θανατώσεις συνεχίζονται στο πλαίσιο της προσπάθειας του καθεστώτος να καταστείλει κάθε μορφή διαφωνίας.