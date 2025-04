Σλοβακία: Διαδηλώσεις για ενός νομοσχεδίου «ρωσικού τύπου» κατά των ΜΚΟ

Χιλιάδες Σλοβάκοι διαδήλωσαν την Πέμπτη στην Μπρατισλάβα και το Κόσιτσε ενάντια σε τροπολογία σε νομοσχέδιο για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, την οποία παρομοίασαν με τον ρωσικό νόμο περί ξένων πρακτόρων.

Εάν εγκριθεί, η τροπολογία θα ταξινομήσει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τους πολιτικούς ως λομπίστες και θα απαιτεί από αυτές να ετοιμάσουν μια έκθεση διαφάνειας, η οποία θα αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με το ποιος τους έχει δωρεήσει περισσότερα από 5.000 ευρώ μέσα σε έναν χρόνο.

Την Παρασκευή έχουν προγραμματιστεί και νέες διαμαρτυρίες σε περισσότερες από 30 πόλεις της Σλοβακίας, καθώς και στο Λονδίνο, τη Μαδρίτη και την Κοπεγχάγη.

Η ώθηση για αυτήν τη νομοθεσία αποτελεί μέρος της μακροχρόνιας προσπάθειας του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίκο να περιορίσει την επιρροή των ΜΚΟ και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, αναφέρει το Politico.

🚨 Thousands in Slovakia protest against new NGO law



➖ Slovaks are rallying against a law likened to Russian policies, viewing it as an attack on NGOs.



➖ This comes amid PM Robert Fico's controversial pivot from the EU towards Russia.



Demonstrations convey public discontent.… pic.twitter.com/mH3FMTVRa1