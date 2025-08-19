Σύνοδος στην Ουάσιγκτον

Οι εγγυήσεις ασφαλείας από πλευράς του Ντόναλντ Τραμπ, το γεγονός πως δεν απαιτείται εκεχειρία για μια ειρηνευτική συμφωνία, η πιθανότητα μιας τριμερούς συνάντησης και ανταλλαγής εδαφών είναι το «ρεζουμέ» των όσων έγιναν στην Ουάσιγκτον στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε για το Ουκρανικό.

Σύμφωνα με το SkyNews αυτά είναι τα τέσσερα συμπεράσματα που προέκυψαν:

Εγγυήσεις ασφαλείας

Σε ένα σημαντικό βήμα προς μια ειρηνευτική συμφωνία, ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ο ηγέτης των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα υπάρξει κάποια μορφή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά δεν αποκάλυψε εάν αυτό θα περιλαμβάνει αμερικανικά στρατεύματα.

Δεν απαιτείται εκεχειρία για μια ειρηνευτική συμφωνία

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν χρειάζεται εκεχειρία στην Ουκρανία, επειδή μια ειρηνευτική συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ενώ η Ουκρανία και η Ρωσία βρίσκονται σε πόλεμο.

«Δεν νομίζω ότι χρειάζεστε εκεχειρία. Ξέρετε, αν κοιτάξετε τις έξι συμφωνίες που έκλεισα φέτος, ήταν όλες σε πόλεμο, δεν έκανα καμία εκεχειρία», είπε.

«Ξέρω ότι μπορεί να είναι καλό να υπάρχει, αλλά μπορώ επίσης να καταλάβω, στρατηγικά, γιατί η μία ή η άλλη χώρα δεν θα το ήθελε. Έχετε μια εκεχειρία και ανοικοδομούν και ανοικοδομούν και ανοικοδομούν και ίσως δεν το θέλουν αυτό».

Τριμερής συνάντηση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «αν όλα πάνε καλά σήμερα», θα υπάρξει τριμερής συνάντηση μεταξύ του ίδιου, του Πούτιν και του Ζελένσκι.

Ο τελευταίος δήλωσε ότι ήταν έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση και ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο Πούτιν ήταν επίσης έτοιμος.

«Συζητήστε ανταλλαγές εδαφών»

«Πρέπει επίσης να συζητήσουμε τις πιθανές ανταλλαγές εδαφών», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενόψει των πολυμερών συνομιλιών με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες και είπε ότι τέτοιες ανταλλαγές θα πρέπει να λαμβάνουν «υπόψη την τρέχουσα γραμμή επαφής».