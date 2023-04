Σκωτία: Συνελήφθη ο σύζυγος της πρώην πρωθυπουργού Στέρτζιον

Η αστυνομία της Σκωτίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι 58χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με τη χρηματοδότηση του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας. Σύμφωνα με το BBC, ο συλληφθείς είναι ο σύζυγος της πρώην πρωθυπουργού, Νίκολα Στέρτζιον.

Ο Πίτερ Μούρελ, ο οποίος παραιτήθηκε από τη διοίκηση του κυβερνώντος κόμματος τον περασμένο μήνα, τέθηκε υπό κράτηση το πρωί της Τετάρτης από τις αστυνομικές αρχές.

