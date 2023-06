Σκωτία: Συνελήφθη η πρώην πρωθυπουργός Νίκολα Στέρτζον

Ως ύποπτη σε έρευνα για τη χρηματοδότηση και τα οικονομικά του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας, συνελήφθη η πρώην πρωθυπουργός της χώρας Νίκολα Στέρτζον.

Η 52χρονη γυναίκα βρίσκεται υπό κράτηση και ανακρίνεται, ανέφερε η αστυνομία της Σκωτίας σε δήλωση της στο Twitter, όπως μετέδωσε η Sydney Morning Herald, που αναφέρει πως πρόκειται για την πρώην πρωθυπουργό.

«Μια 52χρονη γυναίκα συνελήφθη σήμερα, Κυριακή 11 Ιουνίου 2023, ως ύποπτη σε σχέση με την εν εξελίξει έρευνα για τη χρηματοδότηση και τα οικονομικά του Σκωτσέζικου Εθνικού Κόμματος. Η γυναίκα είναι υπό κράτηση και ανακρίνεται από αστυνομικούς της Σκωτίας», αναφέρεται στην ανάρτηση της Αστυνομίας.

Update on investigation into Scottish National Party funding and finances.



