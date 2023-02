Σκωτία: Η Κέιτ Φόρμπς στην κούρσα διαδοχής για την πρωθυπουργία

Η υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης της Σκωτίας, η Κέιτ Φορμπς, δήλωσε σήμερα ότι θα συμμετάσχει στη διαδικασία για την ανάδειξη του αντικαταστάτη της Νίκολα Στέρτζον στη θέση του επικεφαλής του κόμματος SNP και του πρωθυπουργού της Σκωτίας.

Η Φορμπς, που εξελέγη στο τοπικό κοινοβούλιο το 2016 και ανέλαβε τη θέση της υπουργού Οικονομικών τέσσερα χρόνια αργότερα, γίνεται η τρίτη υποψήφια που ανακοινώνει την πρόθεσή της να συμμετάσχει στη μάχη διαδοχής μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση της Στέρτζον την περασμένη εβδομάδα.

Η απρόσμενη αποχώρηση της Στέρτζον άφησε ένα ερωτηματικό αναφορικά με τη μάχη του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας (SNP) για ανεξαρτησία καθώς η κυβέρνηση στο Ουεστμίνστερ έχει παρεμποδίζει τις προσπάθειές του για δεύτερο δημόψηφισμα μετά από εκείνο του 2014 όταν οι Σκωτσέζοι ψήφισαν σε ποσοστό 55% προς 45% να παραμείνουν τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Οι επιλογές που θα κάνουμε τις επόμενες λίγες εβδομάδες θα έχουν βαθύ αντίκτυπο στο μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας. Δεν μπορώ να κάθομαι και να παρακολουθώ το έθνος μας να ανακόπτεται στην πορεία προς την αυτοδιάθεση», δήλωσε η 32χρονη Φορμπς σε βίντεο που ανήρτησε στο Twitter.

I am today launching my bid to become Scotland's next First Minister, with the vision, experience and competence to inspire voters across Scotland. #Forbes4FM pic.twitter.com/1AG4Nyfma6