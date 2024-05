O «Σκιώδης στόλος» του Πούτιν στον Λακωνικό Κόλπο

Στη μετάγγιση ρωσικού πετρελαίου σε πλοία αδιευκρίνιστων στοιχείων στα ανοιχτά του Λακωνικού Κόλπου, με προφανή στόχο την παράκαμψη των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, αναφέρεται σε εκτενές ρεπορτάζ της η Süddeutsche Zeitung, υπό τον τίτλο: «Ο σκιώδης στόλος του Πούτιν».

Όπως σημειώνει η εφημερίδα του Μονάχου, τα τάνκερ βρίσκονται «σε απόσταση τουλάχιστον έξι ναυτικών μιλίων από τις ακτές, άρα σε διεθνή ύδατα. Εκεί διεκπεραιώνουν τις σκιώδεις συναλλαγές με το πετρέλαιο, στο οποίο η Δύση έχει επιβάλει κυρώσεις. STS-Transfer αποκαλείται αυτό που συμβαίνει στην ορολογία του κλάδου, δηλαδή μετάγγιση ship to ship. Το πετρέλαιο μεταφέρεται από το ένα πλοίο στο άλλο και από εκεί στις θάλασσες του κόσμου».

Στο παρελθόν, το μόνο που μπορούσες να δεις τη νύχτα ήταν ο φάρος, λένε οι κάτοικοι του Αγεράνου στην Ελλάδα. Αλλά εδώ και δύο χρόνια, δεκάδες δεξαμενόπλοια λάμπουν στη θάλασσα. Οι ειδικοί είναι σίγουροι: το ρωσικό πετρέλαιο αντλείται σε άλλα πλοία εκεί έξω. Και μεταφέρεται στην Ευρώπη - παρά τις κυρώσεις.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα «οι ειδικοί του Center for the Study of Democracy εκτιμούν ότι έως και το 25% του διυλισμένου πετρελαίου που εισάγει η Ευρώπη, εξακολουθεί να προέρχεται από τη Ρωσία.

Η εταιρεία συμβούλων Windward υπολογίζει ότι ο σκιώδης στόλος του Πούτιν περιλαμβάνει πλέον 1.400 πλοία (…) Σε βιντεοκλήση ο Κρέιγκ Κένεντυ, ερευνητής του Χάρβαρντ που ασχολείται με την ενεργειακή πολιτική της Ρωσίας, κάνει λόγο για έναν 'στόλο παράκαμψης των κυρώσεων. Λέει ότι από το καλοκαίρι του 2022 η Μόσχα, παράλληλα με την κρατική ναυτιλιακή εταιρεία Sowkomflot, έχει δημιουργήσει αυτόν τον στόλο, αγοράζοντας ή ναυλώνοντας δεξαμενόπλοια».



(Πηγή: Deutsche Welle)

«Σκιώδης» μεταφορά ρωσικού πετρελαίου από τάνκερ κοντά στην Ελλάδα

Θυμίζεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο, το Bloomberg είχε αναφερθεί εκτενώς σε δημοσίευμά του για τη μεταφορά πετρελαίου, πιθανόν ρωσικού, μεταξύ δύο γερασμένων τάνκερ στα ανοικτά των νότιων ακτών της Πελοποννήσου, σημειώνοντας παράλληλα, ότι βάσει των δορυφορικών συστημάτων καταγραφής αυτό δε συνέβη ποτέ.

Μάλιστα, το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο επεσήμανε ότι η απόκλιση μεταξύ πραγματικών και ηλεκτρονικών τοποθεσιών, βάσει του ηλεκτρονικού συστήματος των πλοίων που έδειχνε ότι βρίσκονταν σε απόσταση πάνω από τέσσερα μίλια, δεν ήταν σφάλμα, αλλά μια σκόπιμη παρέμβαση στα συστήματα εντοπισμού, μέρος του σχεδίου για να συνεχίσει να ρέει το ρωσικό πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές παρά τις κυρώσεις, συχνά σε τιμές υψηλότερες από ό,τι θα ήθελαν οι δυτικές χώρες.

Το 240 μέτρων Turba ήταν ένα από τα τάνκερ που εντοπίστηκε από το Bloomberg στα ανοικτά της Πελοποννήσου, στις 19 Σεπτεμβρίου. Κατασκευασμένο πριν από 26 χρόνια, θα έπρεπε κανονικά να έχει γίνει σκραπ έως τώρα. Όμως, το πλοίο έχει εξελιχθεί σε ένα ισχυρό σύμβολο των προσπαθειών της Ρωσίας να διατηρήσει το εμπόριο πετρελαίου της.

«Αυτού του είδους η θολή μεταφορά, τόσο κοντά στις ευρωπαϊκές ακτές, μαρτυρά ότι η οικονομική συναλλαγή για το φορτίο είναι πάνω από το πλαφόν της τιμής», είχε δηλώσει στο Bloomberg ο συνιδρυτής της TankerTrackers.com, Σαμίρ Μαντάνι.

«Ο Λακωνικός Κόλπος, περίπου 110 μίλια νοτιοδυτικά της Αθήνας, έχει αναδειχθεί σε σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο για τη Μόσχα μετά τις κυρώσεις», σημείωνε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια σημεία, όπως στην ισπανική πόλη Ceuta, στις ακτές του Μαρόκου.