Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις βαθύτερες κρίσεις αξιοπιστίας των τελευταίων δεκαετιών, καθώς έρευνα για πιθανή απάτη αγγίζει πλέον κορυφαία στελέχη των Βρυξελλών και απειλεί να εξελιχθεί σε θεσμικό σεισμό.

Σύμφωνα με το Politico, μόλις έναν χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας της, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες πιέσεις και αυξανόμενες αμφιβολίες για τη διαφάνεια και τους μηχανισμούς λογοδοσίας της ΕΕ.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκονται δύο σημαντικά πρόσωπα της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Η πρώην ύπατη εκπρόσωπος Φεντερίκα Μογκερίνι και ο ανώτερος διπλωμάτης Στέφανο Σανίνο. Η απαγγελία κατηγοριών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ενδέχεται να προκαλέσει πολιτικό σεισμό, υπογραμμίζει το διεθνές ΜΜΕ.

Ursula von der Leyen is facing the starkest challenge to the EU’s accountability in a generation ― with a fraud probe involving two of the biggest names in Brussels and threatening to explode into a full-scale crisis.https://t.co/kUwFB3J5If — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) December 3, 2025

«Η αξιοπιστία των θεσμών μας βρίσκεται σε κίνδυνο», δήλωσε η Μανόν Ομπρί, συμπρόεδρος της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εάν επιβεβαιωθούν, οι κατηγορίες αυτές θα πυροδοτούσαν το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει συγκλονίσει τις Βρυξέλλες από την ομαδική παραίτηση της Επιτροπής Σαντέρ το 1999 λόγω καταγγελιών για κακοδιαχείριση.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέφερε ότι είχε «ισχυρές υποψίες» πως μια διαδικασία ανάθεσης έργου το 2021-2022 για τη δημιουργία μιας διπλωματικής ακαδημίας, συνδεδεμένης με το Κολέγιο της Ευρώπης — όπου η Μογκερίνι είναι πρύτανης — δεν ήταν αμερόληπτη, και ότι τα γεγονότα, εάν αποδειχθούν, «ενδέχεται να συνιστούν απάτη στις δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου».

Το θέμα αναμένεται να επιδεινώσει τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ της φον ντερ Λάιεν και της τωρινής επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, Κάγια Κάλας, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους της ΕΕ που μίλησαν στο Politico.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ υπερασπίστηκε τη φον ντερ Λάιεν, επιρρίπτοντας τις ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης — μια αυτόνομη υπηρεσία βάσει των Συνθηκών, υπό την αρμοδιότητα της Ύπατης Εκπροσώπου Κάλας, η οποία είναι μία από τους 27 επιτρόπους.

«Επειδή η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν είναι η πιο αναγνωρίσιμη ηγέτιδα στις Βρυξέλλες, της χρεώνουμε τα πάντα», ανέφερε ο αξιωματούχος και πρόσθεσε: «Και δεν είναι δίκαιο να αντιμετωπίζει πρόταση μομφής για κάτι που ενδέχεται να έχει κάνει η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δεν λογοδοτεί για όλους τους θεσμού.»