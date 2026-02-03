Σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισαν για νηοψία αμερικανικό δεξαμενόπλοιο

Ιρανικά πλοιάρια του πολεμικού ναυτικού προσέγγισαν σήμερα, στο στενό του Ορμούζ, ένα αμερικανικό δεξαμενόπλοιο, το οποίο ωστόσο συνέχισε κατόπιν την πορεία του, ανέφερε η εταιρεία ασφαλείας των θαλάσσιων μεταφορών Vanguard Tech.

Έξι μικρά σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης πλησίασαν το δεξαμενόπλοιο Stena Imperative «ενώ διέπλεε το στενό του Ορμούζ, σε απόσταση περίπου 16 ναυτικών μιλίων βορείως του Ομάν», σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία. Μέσω ασυρμάτου, διέταξαν τον πλοίαρχο «να σταματήσει τις μηχανές και να προετοιμαστεί για νηοψία», όμως το αμερικανικό τάνκερ αύξησε ταχύτητα και συνέχισε την πορεία του. Σύμφωνα με τη Vanguard Tech, το αμερικανικό πλοίο δεν είχε περάσει στα ιρανικά χωρικά ύδατα.

«Πλέον, συνοδεύεται από ένα πλοίο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού», πρόσθεσε.

Η επίσης βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO είχε αναφέρει νωρίτερα ένα «συμβάν» στην περιοχή του Ορμούζ, χωρίς να διευκρινίσει ωστόσο τη σημαία του δεξαμενόπλοιου, ούτε από ποια χώρα προέρχονταν τα πλοία που το προσέγγισαν.

Το στενό του Ορμούζ, μια περιοχή-κλειδί για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, βρίσκεται στο επίκεντρο το τελευταίο διάστημα, λόγω της έντασης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Στην περασμένη εβδομάδα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Τεχεράνης, απείλησε ότι το στενό θα κλείσει εάν το Ιράν δεχτεί επίθεση από τις ΗΠΑ.