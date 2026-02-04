Σήμερα ανακοινώνεται η ποινή του δράστη απόπειρας δολοφονίας κατά του Τραμπ

Σήμερα θα ανακοινωθεί η ποινή που θα εκτίσει ο 59χρονος Ράιαν Ρουθ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος από την αμερικανική δικαιοσύνη ότι αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο γκολφ του στη Φλόριντα τον Σεπτέμβριο του 2024, δύο μήνες πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Ο Ρουθ αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Τον Σεπτέμβριο, ορκωτό δικαστήριο στη Φλόριντα έκρινε τον Ράιαν Ρουθ ένοχο για πέντε κατηγορίες, μεταξύ των οποίων αυτή της απόπειρας δολοφονίας υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές.

Στο τέλος της δίκης του ενώπιον αυτού του ομοσπονδιακού δικαστηρίου, ο Ράιαν Ρουθ προσπάθησε να αυτοκτονήσει με ένα στυλό. Αυτοί που τον επιτηρούσαν επενέβησαν για να τον εμποδίσουν.

«Τα εγκλήματα του Ρουθ δικαιολογούν αναντίρρητα ποινή ισόβιας κάθειρξης: για μήνες σκόπευε να δολοφονήσει έναν μεγάλο υποψήφιο για την προεδρία, κατέδειξε τη βούλησή του να σκοτώσει οποιονδήποτε βρισκόταν στον δρόμο του και δεν έχει έκτοτε εκφράσει ούτε λύπη ούτε μεταμέλεια προς τα θύματά του», σημείωσαν οι εισαγγελείς, τους οποίους επικαλέστηκε το δίκτυο ABC News.

Σύμφωνα με τους ίδιους, τα εγκλήματα για τα οποία κρίθηκε ένοχος ο Ρουθ μαρτυρούν λεπτομερή σχεδιασμό, προμελέτη σε βάθος και περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή.

Ο Ρουθ, ο οποίος είχε δηλώσει αθώος, είχε αναλάβει ο ίδιος την υπεράσπισή του κατά τη δίκη του και είχε εξηγήσει ότι δεν είχε ποτέ την πρόθεση να τραυματίσει τον Τραμπ ούτε κανέναν άλλον.

Ο Ρουθ συνελήφθη στις 15 Σεπτεμβρίου 2024 από μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας, η οποία είναι επιφορτισμένη με την προστασία υψηλόβαθμων πολιτικών αξιωματούχων στις ΗΠΑ, που τον είχαν εντοπίσει με όπλο κοντά στο γήπεδο του γκολφ στο οποίο έπαιζε ο Ντόναλντ Τραμπ.