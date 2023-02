Οι ρωσικές δυνάμεις σταδιακά σημειώνουν εδαφικά κέρδη στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με ανάλυση του γνωστού αμερικανικού Ινστιτούτου, Institute for the Study of War.

Συγκεκριμένα, έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο γύρω από την πόλη Μπαχμούτ και έχουν δημιουργήσει πίεση γύρω από τον σημαντικό στόχο εφοδιασμού του Κουπιάνσκ στην περιοχή του Χάρκοβο.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει τον οικισμό Παρασκοβίβκα, βόρεια της Μπαχμούτ, αναφέρει το ISW, επικαλούμενο υλικό που αναρτήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου και δείχνει τις ρωσικές δυνάμεις να κατεβάζουν μια ουκρανική σημαία.

Russian forces continued ground attacks around #Bakhmut and made incremental tactical gains between 19-20 FEB. Russian forces continued offensive operations in the #Avdiivka-Donetsk City area and western Donetsk Oblast. https://t.co/oWiWh6w0W8 https://t.co/XMS3BXFKvB pic.twitter.com/K2hOWomRcx — ISW (@TheStudyofWar) February 21, 2023

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, ιδρυτής της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner, ισχυρίστηκε ότι οι δυνάμεις του είχαν τον έλεγχο της Παρασκοβίβκα στις 17 Φεβρουαρίου. Αυτό διαψεύστηκε από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο δήλωσε ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν τον οικισμό στις 20 Φεβρουαρίου.

Οι ουκρανικές δυνάμεις δεν έχουν παραδεχθεί τα ρωσικά κέρδη στην περιοχή, αλλά έχουν πει ότι η Ρωσία έχει συγκεντρώσει μέρος των κύριων επιθετικών προσπαθειών της γύρω από το Μπαχμούτ.

Το Κίεβο λέει ότι οι δυνάμεις του έχουν αποκρούσει τις επιθέσεις γύρω από την πόλη, καθώς και γύρω από τις περιοχές Βασιλίβκα, Νοβομαχμουτίβκα, Βοντιάνε, Νεβέλσκε και Μαρίνκα.

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανέφερε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις πιέζουν γύρω από το Κουπιάνσκ στην περιοχή του Χάρκοβο, λέγοντας ότι έχουν αποκρούσει επιθέσεις «στα περίχωρα των οικισμών Χριανικίβκα και Mασιουτίβκα».

Η πόλη είχε καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις στις 27 Φεβρουαρίου του περασμένου έτους, αλλά ανακαταλήφθηκε από την Ουκρανία στις 10 Σεπτεμβρίου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν επικεντρώσει εκ νέου τις προσπάθειές τους στην περιοχή στο πλαίσιο μιας προγραμματισμένης εαρινής επίθεσης κατά μήκος της ανατολικής μεθοριακής γραμμής.

Σύμφωνα με το ISW, Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ αναφέρουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις διεξήγαγαν «επιτυχημένες» επιχειρήσεις στην περιοχή, «παρά τον αργό ρυθμό τους».