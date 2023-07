Σημάδια εκτόνωσης στη Γαλλία: 427 νέες συλλήψεις - Στο αρχηγείο της αστυνομίας ξενύχτησε η πρωθυπουργός

Νέα επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στη Γαλλία με αφορμή τον θάνατο του 17χρονου Ναέλ ο οποίος κηδεύτηκε χθες.

«Πιο ήσυχη» σε σύγκριση με τις προηγούμενες ήταν η νύχτα που πέρασε στη Γαλλία, υπογράμμισε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την αποφασιστική δράση της γαλλικής αστυνομίας, η οποία προχώρησε σε 427 προσαγωγές σε όλη τη χώρα. Μετά την κηδεία του 17χρονου Ναέλ, ο οποίος σκοτώθηκε την Τρίτη από πυρά αστυνομικού στη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, άρχισαν να φαίνονται σημάδια εκτόνωσης της έντασης.

Αρκετές πόλεις επέβαλαν νυκτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας για ασυνόδευτους ανηλίκους μεταξύ 10 το βράδυ και 5 το πρωί.

Την κινητοποίηση 45.000 αστυνομικών και χωροφυλάκων, για μια ακόμα νύχτα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξουν επεισόδια στις μεγάλες πόλεις, ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανάν, ενώ έκανε γνωστό πως ενισχύσεις θα σταλούν στη Μασσαλία και τη Λυών.

Η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν βρισκόταν μέχρι τις 02:30 (τοπική ώρα, 03:30 ώρα Ελλάδος) στο αρχηγείο της αστυνομίας στο Παρίσι, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, σύμφωνα με το BFMTV.

Στη Μασσαλία, όπου τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια και λεηλασίες, οι δυνάμεις ασφαλείας απέτρεψαν σήμερα την επανάληψη του ίδιου σκηνικού. Προσήχθησαν 65 ύποπτοι, ενώ αναφέρθηκαν δύο τραυματισμοί αστυνομικών.

Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, αρχικά συνελήφθησαν 14 άτομα, επτά εκ των συλληφθέντων πιάστηκαν επ' αυτοφώρω ενώ έκλεβαν σε ένα εμπορικό κέντρο, ενώ οι υπόλοιποι προσπάθησαν να εισβάλλουν στον σταθμό της Πυροσβεστικής στην οδό Κανεμπιέρ.

Στο Παρίσι, η αστυνομία προχώρησε σε 126 προσαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εσωτερικών. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας είχαν αναπτυχθεί κατά μήκος της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων, αποτρέποντας συγκεντρώσεις για τις οποίες υπήρχαν εκκλήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Μικρές ομάδες μαυροφορεμένων νεαρών παρέμειναν στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να προκληθούν έκτροπα.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέβαλε το ταξίδι του στη Γερμανία, όπου επρόκειτο να μεταβεί απόψε και να παραμείνει μέχρι την Τρίτη, εξαιτίας των ταραχών που συγκλονίζουν τη Γαλλία με αφορμή τον θάνατο του 17χρονου.

Στα τέλη Μαρτίου είχε ματαιωθεί η επίσημη επίσκεψη στη Γαλλία του βασιλιά Καρόλου Γ’ της Βρετανίας, εξαιτίας της κοινωνικής αναταραχής που συνδεόταν με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, οι γονείς που αφήνουν τα ανήλικα παιδιά τους να κυκλοφορούν τη νύχτα και να λαμβάνουν μέρος στα επεισόδια, θα κινδυνεύουν με φυλάκιση δύο ετών και πρόστιμο 30.000 ευρώ.

«Μου φαίνεται απαραίτητο να υπενθυμίσω πως οι γονείς που δεν ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους, που τα αφήνουν να γυρνούν τη νύχτα γνωρίζοντας που πάνε και είναι 13, 14 ετών, κινδυνεύουν με 2 χρόνια φυλάκιση και 30.000 πρόστιμο», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους γονείς να κρατούν τα παιδιά τους στο σπίτι.

«Είναι σαφές ότι το περιβάλλον που ζούμε, το βλέπουμε, είναι αποτέλεσμα οργανωμένων, βίαιων και εξοπλισμένων ενίοτε ομάδων, τις οποίες καταδικάζουμε, τις οποίες συλλαμβάνουμε και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, αλλά και πολλών νέων. Το ένα τρίτο των συλληφθέντων το τελευταίο βράδυ είναι νέοι, ορισμένες φορές πολύ νεαρής ηλικίας», δήλωσε ο Μακρόν, μετά τη σύσκεψη στο υπουργείο Εσωτερικών την Παρασκευή.

Απηύθυνε έκκληση σε «όλους τους γονείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους». «Είναι ευθύνη των γονιών να τα κρατήσουν σπίτι. (...) Η πολιτεία δεν έχει σκοπό να τους υποκαταστήσει», συνέχισε.

Σημειώνεται ότι ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι αναβάλλει επ' αόριστον το προγραμματισμένο για την Κυριακή ταξίδι του στη Γερμανία λόγω της έκρυθμης κατάστασης.

Ο έφηβος Ναέλ, ο θάνατος του οποίου προκλήθηκε από τον πυροβολισμό ενός αστυνομικού κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου και προκάλεσε ταραχές στη Γαλλία, κηδεύτηκε το Σάββατο, κοντά στο Παρίσι, παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων.

Η τελετή, η οποία ολοκληρώθηκε γύρω στις 17:30 το απόγευμα τοπική ώρα, πραγματοποιήθηκε «πολύ ήρεμα, με περισυλλογή και χωρίς παρεκτροπές», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι παρέστησαν πολλοί νεαροί.

«Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ οικογενειακή», είπε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Η ταφή έγινε παρουσία της μητέρας του και της γιαγιάς του Ναέλ στο νεκροταφείο Μον-Βαλεριέν στη Ναντέρ, την πόλη όπου ζούσε ο 17χρονος και όπου σκοτώθηκε την Τρίτη όταν πυροβολήθηκε εξ επαφής από αστυνομικό.

Η κηδεία είχε αρχίσει το πρωί στο νεκροφυλάκειο της Ναντέρ σε κλίμα μεγάλης έντασης μεταξύ ομάδων νέων και του Τύπου, την παρουσία του οποίου δεν επιθυμούσε η οικογένεια, παρατήρησαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα που ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, οι παρόντες στην κηδεία ζήτησαν να μην ληφθεί καμία φωτογραφία από την κηδεία για να προστατευθεί η ταυτότητα των νεαρών.

"Να αναπαυθεί η ψυχή του, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ήρθα να στηρίξω τη μητέρα, είχε μόνο αυτόν, η καημένη", είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια κάτοικος της Ναντέρ, που δεν θέλησε να δώσει το όνομά της.

Η νεκροφόρα έφυγε από το νεκροφυλάκειο το μεσημέρι για να πάει στο τζαμί Ιμπν Μπαντίς της Ναντέρ για την επικήδεια τελετή.

Ο Ναέλ λάτρευε τη μουσική ραπ και τις μοτοσικλέτες. Τον είχε μεγαλώσει η μητέρα του στη Ναντέρ. Ήταν ο μονάκριβός της. Είχε εγκαταλείψει το σχολείο, εργαζόταν ως ντελιβεράς και είχε ξεκινήσει μια «πορεία ένταξης» στον σύλλογο Ovale Citoyen που συντροφεύει νέους μέσα από τον αθλητισμό. Ο Ναέλ είχε επίσης μια συνεργασία με τον σύλλογο ράγκμπι της Ναντέρ.

Το τραγικό γεγονός σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Ναέλ, ο οποίος είχε μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη γιατί δεν συμμορφωνόταν.

Ερασιτεχνικό βίντεο δείχνει τον πυροβολισμό εξ επαφής από έναν αστυνομικό πάνω σε μοτοσικλέτα, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με όσα είχαν πει αρχικά οι αστυνομικοί, με αποτέλεσμα να μπουν φωτιές σε πολλές πόλεις και εργατικές συνοικίες της χώρας τέσσερις συνεχόμενες νύχτες.

Σε βάρος του 38χρονου αστυνομικού, δράστη του θανατηφόρου πυροβολισμού, απαγγέλθηκε κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο αστυνομικός προφυλακίστηκε την Πέμπτη.

Ένας νεαρός που ισχυρίζεται ότι ήταν παρών στο αμάξι με τον 17χρονο Ναέλ, όταν αυτός σκοτώθηκε από σφαίρα αστυνομικού, δημοσίευσε ένα ηχογραφημένο μήνυμα όπου περιγράφει τι ακριβώς συνέβη στο αιματηρό περιστατικό που πυροδότησε εξέγερση εθνικών διαστάσεων στη Γαλλία.

Σύμφωνα με το Sky News, o νεαρός άνδρας, που πόσταρε το μήνυμά του στα social media, λέει ότι θέλει να μαθευτεί η αλήθεια γιατί «κυκλοφορούν πολλά ψέματα» για το περιστατικό που σημειώθηκε στην Ναντέρ, μια μικρή πόλη στα περίχωρα του Παρισιού, το πρωί της 27ης Ιουλίου.

An audio message circulating online claims to be a friend of Nahel describing the events leading up to and after the fatal traffic stop



In the aftermath, violent protests have spread throughout France with people setting cars alight and ransacking shopshttps://t.co/3v5FHbVV8m pic.twitter.com/b6s4NyQJ91