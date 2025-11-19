Σήμα από Ουάσινγκτον για ειρήνη: Εντείνονται οι διαβουλεύσεις με Τουρκία και Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τετάρτη και επρόκειτο να συναντηθεί με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού στο Κίεβο την Πέμπτη, καθώς κυκλοφορούσαν πληροφορίες ότι η Ουάσινγκτον συζητά πιθανούς όρους ειρήνης με τη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το Κίεβο έχει λάβει «σήματα» σχετικά με ένα σύνολο αμερικανικών προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου, τις οποίες η Ουάσινγκτον έχει συζητήσει με τη Ρωσία. Η Ουκρανία δεν έχει καμία συμμετοχή στην προετοιμασία των προτάσεων, πρόσθεσε η πηγή.

Οι ενδείξεις μιας ανανεωμένης αμερικανικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου προκάλεσαν την Τετάρτη τη μεγαλύτερη άνοδο των τιμών των ουκρανικών κρατικών ομολόγων εδώ και μήνες.

Δεν έχουν υπάρξει δια ζώσης συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας από τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την σχεδόν τετραετή εκστρατεία τους στην Ουκρανία, σκοτώνοντας 25 ανθρώπους σε νυχτερινές επιθέσεις.

Οι προσπάθειες αναζωογόνησης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων φαίνεται να αποκτούν δυναμική, αν και η Μόσχα δεν έχει δείξει κανένα σημάδι αλλαγής των όρων που θέτει για τον τερματισμό του πολέμου.

Η βασική προτεραιότητα της Ουκρανίας είναι ο τερματισμός του πολέμου

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν μετά από επισκέψεις σε Ελλάδα, Γαλλία και Ισπανία, που πραγματοποιήθηκαν παρά την πολιτική κρίση στην Ουκρανία λόγω σκανδάλου διαφθοράς, στο πλαίσιο του οποίου η ουκρανική Βουλή καθαίρεσε την Τετάρτη τους υπουργούς Ενέργειας και Δικαιοσύνης.

Ο Ζελένσκι έχει παραμείνει προσηλωμένος στην πολεμική προσπάθεια και δήλωσε την Τρίτη ότι προετοιμάζεται να «αναζωογονήσει τις διαπραγματεύσεις» και να συζητήσει με τον Ερντογάν πώς μπορεί να επιτευχθεί μια «δίκαιη ειρήνη» για την Ουκρανία.

«Το να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να φέρουμε πιο κοντά το τέλος του πολέμου αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Ουκρανίας», είπε την Τρίτη.

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 19% της ουκρανικής επικράτειας και προωθούνται αργά, ενώ συνεχίζουν συχνές επιθέσεις κατά της ουκρανικής ενεργειακής υποδομής ενόψει του χειμώνα.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ που έχει διατηρήσει στενές σχέσεις με τις δύο πλευρές, φιλοξένησε την πρώτη σειρά ειρηνευτικών συνομιλιών στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου το 2022 — τις μοναδικές μέχρι φέτος, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε νέα προσπάθεια για τον τερματισμό των συγκρούσεων.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι Ρώσοι εκπρόσωποι δεν θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες, αλλά ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ανοιχτός σε συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία για τα αποτελέσματα αυτών των επαφών.

Το Axios μετέδωσε την Τρίτη ότι η Ουάσινγκτον εργάζεται μυστικά πάνω σε έναν οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου σε συνεννόηση με τη Ρωσία.

Ερωτηθείς για το δημοσίευμα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Τετάρτη: «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν νεότερα σχετικά με αυτό που μπορούμε να σας αναφέρουμε».

Οι όροι του Πούτιν

Ο Πούτιν απαιτεί εδώ και καιρό από το Κίεβο να παραιτηθεί από τα σχέδιά του για ένταξη στο ΝΑΤΟ και να αποσύρει τα στρατεύματά του από τις τέσσερις περιοχές που η Μόσχα διεκδικεί ως τμήμα της Ρωσίας.

Η Μόσχα δεν έχει δείξει ότι εγκαταλείπει καμία από αυτές τις απαιτήσεις και η Ουκρανία δηλώνει ότι δεν πρόκειται να τις αποδεχθεί.

Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό Στρατού Νταν Ντρίσκολ βρίσκεται στο Κίεβο για «αποστολή συλλογής πληροφοριών», ανέφερε η αμερικανική πρεσβεία.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Ράντι Τζορτζ, βρίσκεται επίσης στην ομάδα: Οι δύο τους θα συναντηθούν με τον Ζελένσκι την Πέμπτη, δήλωσε στο Reuters πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος.

Τουρκική πηγή ανέφερε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ενδέχεται επίσης να επισκεφθεί την Τουρκία, ωστόσο δεν υπήρξε σχετική ανακοίνωση από αμερικανικής πλευράς.

Άλλη πηγή στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι Τούρκοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν μόνο με τον Ζελένσκι και ότι ο Γουίτκοφ δεν αναμένεται να συμμετάσχει στις συναντήσεις στην Άγκυρα.