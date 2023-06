Α. Μπλίνκεν - Σι Τζινπίνγκ: Αναγκαία η σταθεροποίηση των σχέσεων ΗΠΑ - Κίνας

Ιστορική συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ είχε ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, κατά τη διήμερη επίσκεψη που πραγματοποιεί στο Πεκίνο.

Ο Σι, απευθυνόμενος προς τον Μπλίνκεν, δήλωσε ότι «ο κόσμος χρειάζεται μια γενικά σταθερή σχέση Κίνας-ΗΠΑ», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης Xinhua. Επιπλέον ο Κινέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι «η Κίνα σέβεται τα συμφέροντα των ΗΠΑ και δεν επιδιώκει να προκαλέσει ή να εκτοπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο πρόεδρος της Κίνας διαπίστωσε «πρόοδο» στις συνομιλίες του με τον Μπλίνκεν. Η διάρκειας περίπου 30 λεπτών συνάντησή τους θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τη διεξαγωγή συνάντησης κορυφής ανάμεσα στον Σι και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αργότερα φέτος.

Από την πλευρά του ο Άντονι Μπλίνκεν τόνισε πως ΗΠΑ και Κίνα συμφωνούν στην ανάγκη σταθεροποίησης της διμερούς τους σχέσης, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν «καθαρό βλέμμα» για τις προκλήσεις που θέτει η Κίνα.

Μιλώντας στον Τύπο μετά τη συνάντησή του με τον Σι, ο Μπλίνκεν δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ αναμένουν πρόσθετες επισκέψεις ανώτερων Αμερικανών αξιωματούχων στην Κίνα τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Μπάιντεν και ο Σι συναντήθηκαν για τελευταία φορά στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ομάδας των 20 (G20) στο Μπαλί της Ινδονησίας τον Νοέμβριο, δεσμευόμενοι για πιο συχνή επικοινωνία, παρότι οι σχέσεις έχουν από τότε επιδεινωθεί εξαιτίας θεμάτων που ξεκινούν από την Ταϊβάν και φθάνουν μέχρι ανησυχίες για κατασκοπεία.

«Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ακολουθήσουν στα βήματα της κοινής κατανόησης στην οποία καταλήξαμε με τον πρόεδρο Μπάιντεν στο Μπαλί. Οι δύο πλευρές κατέγραψαν επίσης πρόοδο και κατέληξαν σε συμφωνία για ορισμένα ειδικά θέματα. Αυτό είναι πολύ καλό», δήλωσε ο Σι κατά την έναρξη της συνάντησης, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από την κινεζική κρατική τηλεόραση.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ πραγματοποίησε σειρά διπλωματικών επαφών με κορυφαίους Κινέζους αξιωματούχους με στόχο την αναθέρμανση των διπλωματικών σχέσεων.

Νωρίτερα σήμερα ο Άντονι Μπλίνκεν είχε συνάντηση με τον κορυφαίο διπλωμάτη της Κίνας Ουάνγκ Γι, στην Ντιαογιουτάι, κυβερνητική βίλα στο Πεκίνο, για συνομιλίες κεκλεισμένων των θυρών.

