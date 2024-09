Φαινόμενο που παρατηρείται σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ευρώπη η απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία από τους μαθητές.

Το Calvijn College ήταν ένα από τα πρώτα σχολεία στην Ολλανδία που απαγόρευσε τα κινητά τηλέφωνα. Τέσσερα χρόνια μετά, οι υπεύθυνοι αναφέρουν ότι έχει διαμορφωθεί μια νέα κουλτούρα ενώ όλο και περισσότερα σχολεία στην Ευρώπη ακολουθούν ανάλογα παραδείγματα.

Πριν από έξι χρόνια, όταν οι υπάλληλοι του Calvijn College της Ολλανδίας άρχισαν να εξετάζουν αν θα απαγορεύσουν τα τηλέφωνα από τα σχολεία τους, η ιδέα άφησε μερικούς μαθητές κατάπληκτους. «Μας ρώτησαν αν νομίζουμε ότι ζούμε στο 1800», δήλωσε ο Jan Bakker, πρόεδρος του κολεγίου, του οποίου οι μαθητές έχουν ηλικία από 12 έως 18 ετών.

Ενώ η πλειοψηφία υποστήριξε την ιδέα, περίπου το 20% των γονέων, των καθηγητών και των μαθητών που ερωτήθηκαν ήταν σθεναρά αντίθετοι. Ορισμένοι ήταν γονείς που ανησυχούσαν ότι δεν θα μπορούσαν να βρουν τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ μια χούφτα εκπαιδευτικών υποστήριξαν ότι θα ήταν καλύτερο να αγκαλιάσουμε τις νέες τεχνολογίες αντί να τις αποφεύγουμε. Παρόλα αυτά, οι σχολικοί αξιωματούχοι προχώρησαν με το πλάνο.

«Περπατώντας στους διαδρόμους και στην αυλή του σχολείου, έβλεπες ότι όλα τα παιδιά ήταν στα smartphones τους. Οι συζητήσεις έλειπαν, τα τραπέζια του πινγκ πονγκ ήταν άδεια», δήλωσε ο Bakker. «Βασικά χάναμε την κοινωνική κουλτούρα», συμπλήρωσε.

‘Going back in time’: the schools across Europe banning mobile phones https://t.co/2MzAthptrv