Τρομοκρατική επίθεση στη Ν. Ορλεάνη

Αμερικανός πολίτης από το Τέξας με ποινικό μητρώο ήταν ο 42χρονος Σαμσούντ Ντιν Τζαμπάρ, όπως κατονομάστηκε ο δράστης από το FBI που αιματοκύλησε συνοικία της Νέας Ορλεάνης όταν τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς έπεσε με φορτηγάκι πάνω στο πλήθος σκοτώνοντας 10 άτομα και τραυματίζοντας άλλα 35. Σύμφωνα με τις αρχές στο όχημά του είχε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και σημαία του ISIS, ενώ ο ίδιος φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο.

«Δεν πιστεύουμε ότι ο Τζαμπάρ ήταν ο μόνος υπεύθυνος», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Αλιθέα Ντάνκαν, ειδική πράκτορας του FBI στη Νέα Ορλεάνη. Παράλληλα είπε ότι δύο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί βρέθηκαν και εξουδετερώθηκαν από την αστυνομία στη Νέα Ορλεάνη. «Μέχρι στιγμής, δύο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί έχουν βρεθεί και έχουν εξουδετερωθεί», τόνισε.

Σύμφωνα με το Associated Press που επικαλείται πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές εντοπίστηκαν αρκετοί «εκρηκτικοί μηχανισμοί» στη γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης μετά την επίθεση του δράστη με το όχημα, και ότι τα πλάνα παρακολούθησης κατέγραψαν «τρεις άνδρες και μια γυναίκα να τοποθετούν ένας από τους πολλαπλούς αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς».

Το διεθνές ειδησεογραφκό πρακτορείο αναφέρει ακόμα ότι βρέθηκαν όπλα και βόμβες με σωλήνες στο φορτηγάκι του υπόπτου τα οποία ήταν «καλωδιωμένα για εξ αποστάσεως έκρηξη». Ανακαλύφθηκε επίσης και ένα τηλεχειριστήριο, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων.

«Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο Σαμσούντ ντιν Τζαμπάρ, 42, Αμερικανός πολίτης από το Τέξας», τόνισε σε ανακοίνωσή του το βράδυ το FBI και πρόσθεσε πως «οδηγούσε ένα μικρό φορτηγό Ford, το οποίο προφανώς είχε νοικιαστεί», για να σημειώσει ακολούθως ότι ο άνδρας σκοτώθηκε μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία.

Μέσα στο φορτηγό ο φερόμενος δράστης είχε μια σημαία του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), ανακοίνωσε ακόμα το FBI. «Μια σημαία του ΙΚ βρέθηκε μέσα στο όχημα και το FBI εργάζεται για να προσδιορίσει πιθανές σχέσεις και διασυνδέσεις του ατόμου με τρομοκρατικές οργανώσεις», υπογράμμισε στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: Φωτογραφία του δράστη από το Sky News

Οι Αρχές διερευνούν αν είχε σχέση με το ISIS, σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας που μίλησαν στο ABC News, με τα αμερικανικά ειδησεογραφικά δίκτυα να αναφέρουν ότι νοίκιασε το λευκό φορτηγάκι μέσω διαδικτύου. Οι αστυνομικές αρχές ανέφεραν ότι «ο οδηγός προσπάθησε να χτυπήσει όσο το δυνατόν περισσότερους».

Ο οδηγός «ήταν μανιασμένα αποφασισμένος να προκαλέσει ένα μακελειό», υπογράμμισε σε δημοσιογράφους η αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Αν Κέρκπατρικ, επισημαίνοντας πως η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 03.15 τοπική ώρα (11.15 ώρα Ελλάδας), σε μια περιοχή κατάμεστη από κόσμο, όπου άνθρωποι γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά.

Η αρχηγός της αστυνομίας εξήγησε ότι ο δράστης ήταν άνδρας και «ήθελε να σκοτώσει, δεν ήταν ατύχημα, ούτε περιστατικό οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Ήταν αποφασισμένος να προκαλέσει μακελειό». Περιγράφοντας, δε, τι συνέβη είπε ότι το αυτοκίνητο που έπεσε στο πλήθος κινείτο με μεγάλη ταχύτητα.

RIGHT NOW: NOPD is investigating a possible shooting investigation in the French Quarter. pic.twitter.com/SkyeGVyDeA

Νωρίτερα, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS News μετέδωσε, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες, ότι ένα φορτηγάκι έπεσε πάνω σε ανθρώπους έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και κατόπιν ο οδηγός βγήκε έξω και άρχισε να πυροβολεί, με την αστυνομία να ανταποδίδει τα πυρά.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η Αν Κέρκπατρικ είπε πως την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν σε υπηρεσία περισσότεροι από 300 αστυνομικοί.

Οι πρώτες ενδείξεις έδειξαν ότι ο ύποπτος ενήργησε σκόπιμα, δήλωσε και άλλος αξιωματούχος, ενώ το ίδιο το FBI σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ερευνά το περιστατικό ως «τρομοκρατική ενέργεια». «Το άτομο στη συνέχεια ενεπλάκη με τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου έχει πλέον αποβιώσει. Το FBI είναι η επικεφαλής υπηρεσία έρευνας και ερευνούμε την υπόθεση αυτή ως τρομοκρατική ενέργεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επίσης, οι Αμερικανοί ερευνητές βρήκαν σήμερα στη Νέα Ορλεάνη έναν πιθανό αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο σημείο της επίθεσης με αυτοκίνητο, όπως έγινε γνωστό από το FBI. «Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε εάν πρόκειται ή όχι για έναν ενεργό μηχανισμό σε λειτουργία», δήλωσε η Αλιθέα Ντάνκαν της Ομοσπονδιακής αστυνομίας, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη μεγάλη πόλη των νοτιοανατολικών ΗΠΑ.

BREAKING: As many as 10 dead, others injured after pickup truck driver crashed his vehicle into crowd of people in French Quarter of New Orleans, Louisiana pic.twitter.com/NqJSP7gXXG