Δημοσκόπηση Reuters

Περίπου το 58% των Αμερικανών - συμπεριλαμβανομένων επτά στους δέκα Δημοκρατικούς και των μισών Ρεπουμπλικανών - πιστεύουν ότι ο πρόεδρος πρέπει να στέλνει ένοπλες δυνάμεις μόνο για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών, ένα σημάδι ανησυχίας καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναπτύσσει όλο και περισσότερο δυνάμεις της Εθνοφρουράς για την αστυνόμευση αμερικανικών πόλεων, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos.

Η δημοσκόπηση, που διεξήχθη από την Παρασκευή έως την Τρίτη, έδειξε επίσης ότι το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ έπεσε στο 40% - 1 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερα από ό,τι σε δημοσκόπηση στα τέλη Σεπτεμβρίου, με την αποδοχή του να μειώνεται λόγω του τρόπου με τον οποίο χειρίζεται το έγκλημα και το κόστος διαβίωσης των αμερικανικών νοικοκυριών.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη λίγες ημέρες μετά την ασυνήθιστη συνάντηση εκατοντάδων στρατηγών και ναυάρχων από όλο τον κόσμο στη Βιρτζίνια, όπου ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν έναν «εσωτερικό εχθρό» και ότι αποστέλλει ένοπλες δυνάμεις για να περιπολούν σε έναν αυξανόμενο αριθμό πόλεων υπό δημοκρατική ηγεσία, συμπεριλαμβανομένων της Ουάσιγκτον και του Λος Άντζελες.

Οι ηγέτες των Δημοκρατικών υποστηρίζουν ότι οι αποστολές αυτές έχουν πολιτικά κίνητρα και έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη για να αμφισβητήσουν τις κινήσεις των στρατευμάτων. Ο Τραμπ απείλησε τη Δευτέρα να επικαλεστεί έναν νόμο του 18ου αιώνα κατά των εξεγέρσεων για να παρακάμψει τυχόν δικαστικές αποφάσεις που περιορίζουν τις διαταγές του να στείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς σε πόλεις παρά τις αντιρρήσεις των τοπικών και κρατικών αξιωματούχων.

Περίπου το 37% των ερωτηθέντων συμφώνησαν με τη δήλωση ότι οι πρόεδροι και των δύο πολιτικών κομμάτων πρέπει να έχουν την εξουσία να αναπτύσσουν στρατεύματα σε πολιτείες, ακόμη και όταν οι κυβερνήτες των πολιτειών διαφωνούν, σε σύγκριση με το 48% που διαφώνησε.

Ο Τραμπ έχει επίσης αναπτύξει στρατεύματα κατά μήκος των συνόρων των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δέχεται εισβολή από εγκληματίες μετανάστες, και έχει διατάξει τα στρατεύματα να σκοτώνουν υπόπτους για διακίνηση ναρκωτικών σε σκάφη ανοικτά της Βενεζουέλας χωρίς δίκη.

Πριν από την ομιλία του προς τους ανώτερους στρατιωτικούς ηγέτες την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι θα απολύσει όσους δεν του αρέσουν, σχόλια που οι Δημοκρατικοί επέκριναν ως προσπάθεια να πιέσει το στρατό να πάρει το μέρος του σε πολιτικές συζητήσεις.

Ουδετερότητα του στρατού

Περίπου το 83% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο στρατός «πρέπει να παραμείνει πολιτικά ουδέτερος και να μην παίρνει θέση στις εγχώριες πολιτικές συζητήσεις», ενώ το 10% δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να αρχίσουν να παίρνουν θέση και να υποστηρίζουν την εγχώρια πολιτική ατζέντα του προέδρου. Περίπου ένας στους πέντε Ρεπουμπλικάνους δήλωσε ότι ο στρατός πρέπει να παίρνει το μέρος του προέδρου στις πολιτικές συζητήσεις.

Το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ σε θέματα εγκληματικότητας έπεσε στην τελευταία δημοσκόπηση στο 41% από 43% σε δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που διεξήχθη στις 5-9 Σεπτεμβρίου.



Η συνολική δημοτικότητα του Τραμπ έχει πέσει 7 ποσοστιαίες μονάδες από την δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που διεξήχθη λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου, η οποία έδειξε ότι η δημοτικότητά του ήταν 47%.