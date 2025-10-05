Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στις πλαγιές του Έβερεστ, όπου μια χιονοθύελλα έχει παγιδεύσει σχεδόν 1.000 άτομα σε κατασκηνώσεις στην ανατολική πλευρά του βουνού, σύμφωνα με κρατικά μέσα της Κίνας.

Σύμφωνα με το BBC, εκατοντάδες ντόπιοι και ομάδες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί για να απομακρύνουν το χιόνι που φράσσει τις προσβάσεις στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 4.900 μέτρων.

Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι κάποιοι τουρίστες έχουν ήδη διασωθεί.

Η έντονη χιονόπτωση ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και εντάθηκε στις ανατολικές πλαγιές του Έβερεστ στο Θιβέτ, μια περιοχή που είναι δημοφιλής στους ορειβάτες και πεζοπόρους.

Η ομάδα διάσωσης Blue Sky του Θιβέτ έλαβε κλήση για βοήθεια, καθώς, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, σκηνές είχαν καταρρεύσει λόγω της έντονης χιονόπτωσης και ορισμένοι ορειβάτες είχαν ήδη παρουσιάσει συμπτώματα υποθερμίας.

Η τουριστική εταιρεία της Κομητείας Τινγκρί ανέστειλε την πώληση εισιτηρίων και την πρόσβαση στην τουριστική περιοχή του Έβερεστ από το Σάββατο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η περιοχή αντιμετωπίζει ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς στη γειτονική Νεπάλ καταρρακτώδεις βροχές έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις και ξαφνικές πλημμύρες, που παρέσυραν γέφυρες και στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 47 ανθρώπους τις τελευταίες δύο ημέρες.

Στην Κίνα, ο τυφώνας Matmo έχει πλήξει την ενδοχώρα, αναγκάζοντας περίπου 150.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Το Έβερεστ, η ψηλότερη κορυφή του κόσμου με ύψος άνω των 8.849 μέτρων, παραμένει ένας εξαιρετικά επικίνδυνος προορισμός, παρότι κάθε χρόνο πολλοί επιχειρούν να φτάσουν στην κορυφή.

Τα τελευταία χρόνια, το βουνό έχει βρεθεί στο επίκεντρο ανησυχιών για την υπερπληθώρα αναρριχητών, την περιβαλλοντική επιβάρυνση και μια σειρά από θανατηφόρες απόπειρες ανάβασης.



