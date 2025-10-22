Ένα σχέδιο που προβλέπει τη διαίρεση της Λωρίδας της Γάζας σε δύο χωριστές ζώνες: μία υπό ισραηλινό έλεγχο και μία υπό τη Χαμάς, με την ανοικοδόμηση να ξεκινά μόνο από την πλευρά που ελέγχεται από το Ισραήλ, εξετάζουν οι ΗΠΑ και στοχεύει στη δημιουργία μιας «ασφαλούς περιοχής» ως προσωρινό βήμα μέχρι να αφοπλιστεί η Χαμάς και να απομακρυνθεί από την εξουσία.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal το σχέδιο παρουσιάστηκε στο Ισραήλ από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Βανς είπε ότι υπάρχουν δύο περιοχές στη Γάζα, η μία σχετικά ασφαλής και η άλλη εξαιρετικά επικίνδυνη, και ότι ο στόχος είναι η γεωγραφική επέκταση της περιοχής που είναι ασφαλής. Μέχρι τότε, είπε ο Κούσνερ, δεν θα διατεθούν κεφάλαια για την ανοικοδόμηση σε περιοχές που παραμένουν υπό τον έλεγχο της Χαμάς και η έμφαση θα δοθεί στην οικοδόμηση της ασφαλούς πλευράς.

Όπως εξήγησε η ανοικοδόμηση θα επικεντρωθεί στη ζώνη που ελέγχει ο ισραηλινός στρατός, ώστε να προσφέρει στους Παλαιστίνιους εργασία και στέγη, δημιουργώντας μια «νέα Γάζα».

Το σχέδιο βασίζεται στην κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε στις 10 Οκτωβρίου με τη μεσολάβηση του Τραμπ, η οποία χάραξε μια προσωρινή γραμμή διαχωρισμού. Η ισραηλινή ζώνη αναμένεται να μειώνεται σταδιακά, εφόσον προχωρούν οι συνομιλίες για τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει επίσης τη σύσταση επιτροπής τεχνοκρατών για τη διοίκηση της Γάζας και μιας διεθνούς δύναμης για την ασφάλεια, όμως παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως ο έλεγχος των υπηρεσιών προς τους Παλαιστίνιους και η αποτροπή εισόδου μελών της Χαμάς στην ισραηλινή πλευρά.

Η Χαμάς έχει απορρίψει το ενδεχόμενο αφοπλισμού και συνεχίζει να ελέγχει μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ενώ κατά διαστήματα πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων.

Αναλυτές στο Ισραήλ βλέπουν το σχέδιο ως ευκαιρία για πολιτική και στρατιωτική αποδυνάμωση της Χαμάς μέσω μιας ελεγχόμενης ανοικοδόμησης. Άλλοι, όμως, προειδοποιούν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμη διχοτόμηση και να ακυρώσει κάθε προοπτική για παλαιστινιακό κράτος.