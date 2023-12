Πόλεμος στο Ισραήλ

Σε ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Γάζας επεκτάθηκαν από τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου οι χερσαίες επιχειρήσεις των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων με σκοπό την εξόντωση της Χαμάς – η επέκταση των επιχειρήσεων εντάσσει τον πόλεμο σε νέο στάδιο. Στην πόλη Χαν Γιούνις, πλήττονται εγκαταστάσεις που ανήκουν στη Χαμάς. Στο μεταξύ, οι IDF πλήττουν θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο ανταποδίδοντας εκτοξεύσεις ρουκέτων.

Ο στρατός του Ισραήλ φέρεται να έχει εγκαταστήσει στη Λωρίδα της Γάζας σύστημα αγωγών που ενδέχεται να χρησιμοποιήσει για να πλημμυρίσουν υπόγειες σήραγγες τις οποίες χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες της Χαμάς. Σκοπός των IDF είναι να αχρηστεύσει αυτές τις σήραγγες και αναγκάσει τους τρομοκράτες της Χαμάς να τις εγκαταλείψουν, όπως ανέφερε τη Δευτέρα η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ μεταδίδουν ότι ο στρατός σφυροκοπεί την πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Times of Israel, πλήττονται εγκαταστάσεις που ο ισραηλινός στρατός θεωρεί πως ανήκουν στη Χαμάς στην πόλη.

Νωρίτερα δεκάδες άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και μηχανήματα έργου θεάθηκαν να κινούνται προς αυτή, κατά πληροφορίες του Τύπου.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι εξαπολύει επιθέσεις από πολιτικές εγκαταστάσεις και νοσοκομεία και χρησιμοποιεί άμαχους ως ανθρώπινες ασπίδες.

Σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, όλες οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες έχουν διακοπεί στην πόλη της Γάζας και σε άλλα μέρη της βόρειας Γάζας, όπως δήλωσε τη Δευτέρα η παλαιστινιακή εταιρεία τηλεπικοινωνιών PalTel.

Η NetBlocks, μια εταιρεία παρακολούθησης του διαδικτύου με έδρα το Λονδίνο, επιβεβαίωσε επίσης τη Δευτέρα ότι η συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο έχει διακοπεί σε τμήματα της Λωρίδας της Γάζας.

«Ζωντανά δεδομένα δικτύου δείχνουν διακοπή της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο σε τμήματα της #Λωρίδας #Γάζας- το περιστατικό έρχεται εν μέσω νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων μετά την κατάπαυση του πυρός και ακολουθεί αρκετές ημέρες σχετικά σταθερής υπηρεσίας», ανέφερε η Netblocks στο Χ.

