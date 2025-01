Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει ΗΠΑ και Ευρώπη - Προβλήματα στις μεταφορές (vids)

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει τις τελευταίες μέρες μεγάλο τμήμα των ΗΠΑ και περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας και της βόρειας Ευρώπης, προκαλώντας πολλά προβλήματα κυρίως στις μεταφορές.

Στις ΗΠΑ περίπου 60 εκατομμύρια κάτοικοι σε περισσότερες από δέκα πολιτείες – από το Κάνσας μέχρι το Νιου Τζέρσεϊ – έχουν κληθεί να βρίσκονται σε εγρήγορση για να ακολουθήσουν τις οδηγίες των κατά τόπους Αρχών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν ήδη κηρυχθεί οι πολιτείες Κάνσας, Κεντάκι, Άρκανσο, Δυτική Βιρτζίνια και Βιρτζίνια.

Έχοντας πλήξει αρχικά τις κεντρικές πολιτείες, η καταιγίδα κινείται βορειοανατολικά, με την πρωτεύουσα Ουάσινγκτον να προετοιμάζεται για πυκνή χιονόπτωση και τσουχτερό κρύο τη Δευτέρα – όταν το Κογκρέσο των ΗΠΑ θα συνεδριάσει για να επικυρώσει επισήμως την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι οι άσχημες καιρικές συνθήκες δεν θα εμποδίσουν τα μέλη του Κογκρέσου να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) ανέφερε χιονοθύελλες στο Κάνσας και σε τμήματα του βορειοδυτικού Μισούρι μέχρι το απόγευμα της Κυριακής. Οι δρόμοι καλύφθηκαν από χιόνι και πάγο και οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

