Σφίγγει ο κλοιός στη Γάζα - Οι IDF κατέλαβαν φυλάκιο της Χαμάς

Δυνάμεις του ισραηλινού στρατού σφίγγουν όλο και περισσότερο τον κλοιό στην Γάζα ένα μήνα μετά την επίθεση τρομοκρατών της Χαμάς στο φεστιβάλ μουσικής και την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και τρομοκρατών της Χαμάς.

Οι βομβαρδισμοί δεν έχουν κοπάσει και από τις δύο πλευρές, ο στρατός του Ισραήλ έχει εισέλθει στη Γάζα· ο εκπρόσωπος των IDF, αντισυνταγματάρχης Πίτερ Λέρνερ είπε ότι οι δυνάμεις κινούνται προς την καρδιά της πόλης της Γάζας, ενώ ο Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε την Κυριακή ότι τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν χωρίσει τη Γάζα στα δύο: σε βόρεια και νότια.

Λίγο νωρίτερα, σειρήνες που προειδοποιούν για εισερχόμενες ρουκέτες ήχησαν σε νότιες κοινότητες του Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τη Γάζα. Σύμφωνα με τους Times of Israel, πρόκειται για τις νότιες κοινότητες Mivtahim, Talmei Eliyahu, Amioz, Sde Nitzan, Zohar και Ohad, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

Όσο δεν απελευθερώνονται οι όμηροι δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ θα αναλάβει τη «γενική ευθύνη για την ασφάλεια» στη Λωρίδα της Γάζας. Από την πλευρά της, η Χαμάς λέει ότι δεν θα τους απελευθερώσει ούτε θα σταματήσει να πολεμά όσο είναι η Γάζα υπό πολιορκία.

EXCLUSIVE: @DavidMuir interviews Israeli PM Netanyahu, pressing him on the Biden administration’s calls for a humanitarian pause in Gaza as the death toll climbs; if he bears responsibility for intelligence failures on Oct. 7; and more. https://t.co/zjSKIi5FJF pic.twitter.com/LydTy5XtZf — World News Tonight (@ABCWorldNews) November 7, 2023

Βίντεο το οποίο αναδημοσιεύσαν οι IDF στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) καταγράφει χιλιάδες να περνούν από το διάδρομο εκκένωσης τον οποίο οι IDF άνοιξαν για τους αμάχους στη βόρεια Γάζα για να μετακινηθούν προς τα νότια.

🚨Happening now: Thousands pass through the evacuation corridor the @IDF opened for civilians in northern Gaza to move southwards. pic.twitter.com/lq7ZpfMiM4 — COGAT (@cogatonline) November 7, 2023

Νωρίτερα, οι IDF έπληξαν πυρήνα της Χεζμπολάχ στον Λίβανο ματαιώνοντας έτσι επίθεση της οργάνωσης κατά του Ισραήλ. Έθεσαν επίσης υπό τον έλεγχό τους, στρατιωτικό φυλάκιο της Χαμάς στην καρδιά της Γάζας. Το φυλάκιο αποτελείτο από περίπου 10 μέλη της Χαμάς, η κατάληψή του έγινε υπό την καθοδήγηση των χερσαίων στρατευμάτων της Ταξιαρχίας Nahal που αναγνώρισαν τον πυρήνα και κατεύθυναν την αεροπορική επίθεση στο φυλάκιο.

Αργότερα, τα στρατεύματα εντόπισαν μια αντιαρματική διμοιρία που δρούσε κοντά και κατεύθυναν μια πρόσθετη αεροπορική επιδρομή.

Αμείωτες οι επιθέσεις του ισραηλινού στρατού κατά τη διάρκεια της νύχτας, οπότε και εξαπέλυσε πυρά κατά δεκάδων θέσεων της Χαμάς. Ομοίως και οι ναυτικές δυνάμεις, χρησιμοποιώντας όπλα ακριβείας.

Τα στρατεύματα αναγνώρισαν επίσης μαχητές της Χαμάς που είχαν βρει καταφύγιο σε ένα κτίριο κοντά στο νοσοκομείο Αλ Γκουντς στη συνοικία Shejaiya της πόλης της Γάζας και οι οποίοι σύμφωνα με τον στρατό σχεδίαζαν επίθεση κατά των ισραηλινών χερσαίων δυνάμεων. Μια αεροπορική επίθεση κατευθύνθηκε στο σημείο, η οποία οδήγησε σε «σημαντικές δευτερεύουσες εκρήξεις» που υποδηλώνουν την παρουσία αποθήκης όπλων, λέει ο στρατός.

Στο μεταξύ, οδηγίες να παραμείνουν κοντά σε ασφαλή σημεία και καταφύγια εν μέσω απροσδιόριστης προειδοποίησης ασφαλείας λαμβάνουν κάτοικοι σε κοινότητες στα βόρεια του Ισραήλ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα εβραϊκών μέσων ενημέρωσης, οι κάτοικοι στις Μετούλα, Γιφτάχ, Κφαρ Γκιλάντι, Μισγκάβ Αμ, Μανάρα, Μαλκία, Κφαρ Γιουβάλ, Μαργκάλιοτ και Ραμότ Ναφτάλι καλούνται να παραμείνουν κοντά σε προστατευόμενες περιοχές μέχρι νεωτέρας. Η κυκλοφορία σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές έχει αποκλειστεί.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποιεί ότι «κανείς δεν είναι ασφαλής στη Γάζα, που μετατρέπεται σε νεκροταφείο παιδιών», επισημαίνοντας ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί αμάχους, ως ανθρώπινες ασπίδες.

12:27 Στο Τόκιο οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 εν μέσω μίας φλέγουσας παγκόσμιας συγκυρίας

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της G7 συνέρχονται σήμερα και αύριο στο Τόκιο σε μία προσπάθεια να καταλήξουν σε κοινή γραμμή στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

12:08 Πυρήνας της Χεζμπολάχ χτυπήθηκε στον Λίβανο

Πυρήνας της Χεζμπολάχ χτυπήθηκε από βλήματα που εξαπέλυσαν τα στρατεύματα των IDF, ματαιώνοντας έτσι την επίθεση που ετοιμαζόταν η Χεζμπολάχ να εξαπολύσει στο ισραηλινό έδαφος.

12:03 Guardian: Έτσι έπιασε στον ύπνο το Ισραήλ η Χαμάς – Σχεδίαζαν δύο χρόνια την επίθεση

Με αφορμή την επέτειο του ενός μήνα από την αιματηρή επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, ο Guardian άνοιξε το «μαύρο κουτί» της μυστικής επιχείρησης.

09:59 IDF: Κατέλαβαν στρατιωτικό φυλάκιο της Χαμάς – Ολονύχτιες επιχειρήσεις από ξηράς, αέρος και θαλάσσης

Οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως έθεσαν υπό τον έλεγχό τους ένα στρατιωτικό φυλάκιο της Χαμάς στην καρδιά της πόλης της Γάζας, ενώ συνεχίστηκαν οι ολονύχτιες επιχειρήσεις.

09:18 Ισραήλ: Ημέρα μνήμης σήμερα με συγκεντρώσεις και επιμνημόσυνες δεήσεις

Οι Ισραηλινοί κήρυξαν σήμερα ημέρα πένθους για να τιμήσουν την επέτειο ενός μηνός από την πολύνεκρη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.

09:08 IDF: Νέο βίντεο - ντοκουμέντο από το μακελειό στο φεστιβάλ Nova

Ένα μήνα μετά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς, οι Ισραηλινές Δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο από την άφιξη των ισραηλινών αρχών στον τόπο του μακελειού.

"Anyone? Please! Can anyone answer?"



Israeli police officer prayed for signs of life, while searching for survivors in the aftermath of the Nova Music Festival Massacre on October 7.

All he heard was silence.

All he saw were lifeless bodies. pic.twitter.com/cpI4R5bqLB — Israel Defense Forces (@IDF) November 7, 2023

09:01 ΗΠΑ: Ένας Εβραίος έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές

Έρευνα για το θάνατο ενός Εβραίου άρχισε η αστυνομία της Καλιφόρνιας, ο οποίος κατέληξε έπειτα από συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλοϊσραηλινούς και φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές.

08:28 Νοσοκομείο εκστρατείας στη Λωρίδα της Γάζας από τα ΗΑΕ

Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σκοπεύουν να οικοδομήσουν νοσοκομείο εκστρατείας στη Λωρίδα της Γάζας. Για την κατασκευή του νοσοκομείου απογειώθηκαν κατ’ εντολή του προέδρου των ΗΑΕ, του Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν, πέντε αεροσκάφη από το Αμπού Ντάμπι με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Το υλικό που μετέφεραν επρόκειτο να εκφορτωθεί στην αιγυπτιακή πόλη Ας Αρίς και κατόπιν να μεταφερθεί στη Λωρίδα της Γάζας.

08:06 IDF: Νεκρός άλλος ένας από τους «εγκέφαλους» της επίθεσης της Χαμάς

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις ανακοίνωσαν τον θάνατο του Γουαέλ Ασάφα, διοικητή της Χαμάς, που θεωρούταν εκ των υπεύθυνων για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

07:26 Νέα Υόρκη: Εβραίοι ακτιβιστές έκαναν κατάληψη στο Άγαλμα της Ελευθερίας ζητώντας κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Στη Νέα Υόρκη, Εβραίοι ακτιβιστές έκαναν κατάληψη στο Άγαλμα της Ελευθερίας για να απαιτήσουν «κατάπαυση του πυρός τώρα» στη Λωρίδα της Γάζας.