IDF: Νεκρός άλλος ένας από τους «εγκέφαλους» της επίθεσης της Χαμάς

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις ανακοίνωσαν τον θάνατο του Γουαέλ Ασάφα, διοικητή της Χαμάς, που θεωρούταν εκ των υπεύθυνων για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου,

Ο διοικητής του τάγματος Ντέιρ Αλ - Μπαλάχ της Χαμάς της ταξιαρχίας των κεντρικών στρατοπέδων, σκοτώθηκε τη νύχτα της Κυριακής από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι IDF και η Shin Bet.

🔴 The IDF eliminated Wael Asefa, Commander of Hamas' Deir al-Balah Battalion.



Asefa aided in the dispatch of thousands of terrorists to assault, abduct and murder Israeli civilians on October 7th. pic.twitter.com/LXOGvU6zWb