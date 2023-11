IDF: Νέο βίντεο - ντοκουμέντο από το μακελειό στο φεστιβάλ Nova

Ένα μήνα μετά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς και τη σφαγή πάνω από 250 ανθρώπων στο μουσικό Φεστιβάλ Nova, οι Ισραηλινές Δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο από την άφιξη των ισραηλινών αρχών στον τόπο του μακελειού.

Από μια κάμερα τοποθετημένη σε έναν αξιωματούχο της αστυνομίας στο βίντεο ακούγεται να μιλάει στον ασύρματο ενώ ψάχνει για επιζώντες και κάνει καταμέτρηση στα πτώματα.

»Αστυνομία! IDF! Τραυματίες! Έχω νεκρούς εδώ... Υπάρχουν πτώματα, το μπαρ είναι γεμάτο πτώματα. Είναι κανείς εδώ; Δώστε ένα σημείο ζωής. Είναι κανείς ζωντανός;» ακούγεται να λέει.

Δείτε το βίντεο:

"Anyone? Please! Can anyone answer?"



Israeli police officer prayed for signs of life, while searching for survivors in the aftermath of the Nova Music Festival Massacre on October 7.

All he heard was silence.

All he saw were lifeless bodies. pic.twitter.com/cpI4R5bqLB