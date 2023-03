Σεισμός Τουρκία: Άλογο ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια μετά από 21 ημέρες (vid)

Tρεις εβδομάδες μετά τον καταστροφικό σεισμό που συγκλόνισε την Τουρκία και τη Συρία, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και εκατοντάδες χιλιάδες κατεστραμμένα σπίτια και κτίρια, κάτοικοι στο Αντιγιαμάν κατάφεραν να βγάλουν ζωντανό από τα ερείπια ένα άλογο.

Σύμφωνα με το Sky News, άνθρωποι άκουσαν θόρυβοι από τα συντρίμμια ενός κτιρίου και έσκαψαν στον τόπο όπου ήταν το άλογο. Χρησιμοποιήθηκε ένας εκσκαφέας για την απομάκρυνση του ζώου.

Το άλογο βγήκε όρθιο μετά από 21 ημέρες που βρισκόταν κάτω από σωρό ερειπίων. Μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο για έναν λεπτομερή ιατρικό έλεγχο.

Παρακολουθήστε στο video τη στιγμή της διάσωσης του αλόγου:

🐴 Watch the moment a horse was rescued from wreckage, 21 days after a devastating earthquake shook Turkey and Syria



👇 pic.twitter.com/UuFkbGG9rX